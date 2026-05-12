Változnak a Kyivstar mobilszámok érvényességi szabályai

2026 februárjától új szabályok léptek életbe a Kyivstar telefonszámainak érvényességével kapcsolatban. Az eddigi egységes, 365 napos időszak helyett mostantól két szakaszra osztják a szám aktív státuszát.

Az első szakasz 274 napig tart. Ebben az időszakban az előfizetők továbbra is használhatják a szolgáltatásokat, illetve akkor is fogadhatnak hívásokat és SMS-eket, ha nincs pénz a számlájukon. A szolgáltató az utolsó egyenlegfeltöltés dátumát veszi alapul.

Ezt követi a második, 91 napos időszak, amely alatt már korlátozások lépnek életbe. A számról ilyenkor már nem lehet hagyományos hívásokat indítani, ugyanakkor a felhasználók SMS-értesítéseket kapnak a feltöltés szükségességéről, valamint a szervizhívások továbbra is elérhetők maradnak.

A szolgáltató figyelmeztet:

− Amennyiben több mint egy évig nem történik számlafeltöltés, a telefonszámot deaktiválják.

A szám érvényességének meghosszabbításához legalább 30 hrivnyával kell feltölteni az egyenleget egyetlen tranzakció során. Ezután az előfizetőnek ki kell fizetnie az alap tarifacsomag havi díját is, hogy ismét teljeskörűen használhassa a hívásokat, SMS-eket és a mobilinternetet.

A telefonszám érvényessége a *114# kód tárcsázásával, illetve a My Kyivstar felületen ellenőrizhető.

Kárpátalja.ma