Közlekedési baleset történt a Beregszászi járásban
Közúti baleset történt a beregszászi járási Magyarkomjáton (Veléki Komjati) június 3-án – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége hivatalos oldalán.
A DSZNSZ tájékoztatása szerint a Béke utcában történt balesetről hajnali 3 órakor érkezett bejelentés. Egy gépkocsi vezetője elvesztette uralmát a járműve felett, és az árokba hajtott.
A baleset következtében az autó 27 éves utasa megsérült, jelenleg kórházban ápolják.
Az eset körülményeit vizsgálják.
Nyitókép forrása: DSZNSZ
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