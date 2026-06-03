Tizenhét éves motoros szenvedett balesetet Szőlősergesen
Motorbaleset történt szerdán a kora reggeli órákban Szőlősegresen (Olesnik) – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 3-án.
Az elsődleges információk szerint egy 17 éves motoros elveszítette uralmát járműve felett, majd az út menti árokba csapódott.
A mentőszolgálat reggel hat óra körül kapott bejelentést az esetről. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek megállapították, hogy a sérült súlyos, zárt koponya-agysérülést és több fejsérülést szenvedett. A tájékoztatás szerint a fiatal a baleset idején nem viselt védősisakot.
A mentők a helyszínen elvégezték a szükséges életmentő és stabilizáló beavatkozásokat, rögzítették a nyaki gerincszakaszt, majd a sérültet rendkívül súlyos állapotban a járási kórházba szállították. Állapota jelenleg is válságos.