Tizenhét éves motoros szenvedett balesetet Szőlősergesen

Motorbaleset történt szerdán a kora reggeli órákban Szőlősegresen (Olesnik) – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 3-án.

Az elsődleges információk szerint egy 17 éves motoros elveszítette uralmát járműve felett, majd az út menti árokba csapódott.

A mentőszolgálat reggel hat óra körül kapott bejelentést az esetről. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek megállapították, hogy a sérült súlyos, zárt koponya-agysérülést és több fejsérülést szenvedett. A tájékoztatás szerint a fiatal a baleset idején nem viselt védősisakot.

A mentők a helyszínen elvégezték a szükséges életmentő és stabilizáló beavatkozásokat, rögzítették a nyaki gerincszakaszt, majd a sérültet rendkívül súlyos állapotban a járási kórházba szállították. Állapota jelenleg is válságos.

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