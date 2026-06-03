Tizenkét percig élesztettek újra egy idős nőt Ungváron
Sikeres újraélesztést hajtottak végre egy 77 éves ungvári nőnél, akinek rosszullétét követően megállt a szíve. A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a riasztás június 2-án, éjfél körül érkezett, miután az idős asszony állapota hirtelen kritikussá vált.
A nő korábban szív- és érrendszeri, valamint magasvérnyomás-betegségben szenvedett. A mentők kiérkezéséig unokája nyújtott elsősegélyt számára a segélyhívó diszpécser telefonos iránymutatásai alapján.
A helyszínre érkező mentőegység már életjeleket nem észlelt a betegnél, ezért azonnal megkezdték az újraélesztést. Az egészségügyi dolgozóknak 12 percnyi intenzív újraélesztés után sikerült helyreállítaniuk a spontán keringést.
Az asszony állapotát stabilizálták, majd az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították további kezelésre.