Tizenkét percig élesztettek újra egy idős nőt Ungváron

Sikeres újraélesztést hajtottak végre egy 77 éves ungvári nőnél, akinek rosszullétét követően megállt a szíve. A kárpátaljai mentőszolgálat a riasztás június 2-án, éjfél körül érkezett, miután az idős asszony állapota hirtelen kritikussá vált.

A nő korábban szív- és érrendszeri, valamint magasvérnyomás-betegségben szenvedett. A mentők kiérkezéséig unokája nyújtott elsősegélyt számára a segélyhívó diszpécser telefonos iránymutatásai alapján.

A helyszínre érkező mentőegység már életjeleket nem észlelt a betegnél, ezért azonnal megkezdték az újraélesztést. Az egészségügyi dolgozóknak 12 percnyi intenzív újraélesztés után sikerült helyreállítaniuk a spontán keringést.

Az asszony állapotát stabilizálták, majd az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították további kezelésre.

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