Mikor ültessünk uborkát szabadföldbe?

Az időjárás-előrejelzés és az agronómusok tanácsai segítenek eldönteni, mikor érdemes idén uborkát ültetni szabadföldbe.

Az uborka az egyik legnépszerűbb növény az ukrán kertekben. Gyorsan növekszik, kedveli a meleget, és megfelelő gondozás mellett már nyár elején bőséges termést hozhat. Nem érdemes azonban túl korán, hideg talajba vetni, mert ez tönkreteheti a magokat, vagy jelentősen lelassíthatja a növények fejlődését.

Az uborka rendkívül érzékeny a hőmérsékletre. A magok csak akkor kezdenek megfelelően csírázni, amikor a talaj legalább 15 °C-ra felmelegszik. Ha a föld hidegebb, a magok megrothadhatnak, vagy nagyon lassan kelnek ki. Az uborka aktív növekedéséhez az ideális levegőhőmérséklet 20–28 °C között van.

Ukrajnában az ültetés időpontja a régiótól és az időjárási viszonyoktól függ. A déli területeken az uborkát gyakran már április végén vagy május elején elvetik szabadföldbe. A középső régiókban a legkedvezőbb időszak május közepe vagy második fele. Nyugaton és északon a kertészek általában május végéig várnak, amikor már biztosan elmúlik az éjszakai fagyok veszélye.

Érdemes nemcsak a naptárt, hanem az időjárást is figyelni. Ha éjszaka a hőmérséklet 10 °C alá csökken, nem tanácsos sietni az ültetéssel. Az uborka még a rövid ideig tartó lehűlést sem viseli jól, a hirtelen hőmérséklet-ingadozás pedig legyengítheti a növényeket, és fogékonyabbá teheti őket a betegségekre.

Ültetés előtt fontos megfelelően előkészíteni az ágyást. Az uborka a laza szerkezetű, termékeny és jól nedvesített talajt kedveli. A legjobban napos, erős széltől védett helyen fejlődik. Vetés előtt néhány nappal ajánlott felásni a földet, és humuszt vagy komposztot hozzáadni. Friss trágyát nem javasolt használni, mert „megégetheti” a növények gyökereit.

Az uborkamagokat általában 2-3 centiméter mélyre vetik. A növények között körülbelül 25-30 centiméter távolságot kell hagyni, a sorok között pedig akár 70 centimétert is. Ez lehetővé teszi, hogy a bokrok megfelelően fejlődjenek, és elegendő fényt, illetve levegőt kapjanak.

A csírázás felgyorsítása érdekében a magokat vetés előtt néhány órára meleg vízbe lehet áztatni, vagy nedves kendőben előcsíráztatni. Sok kertész a vetés után agrotextillel vagy fóliával takarja le az ágyásokat, ami segít megőrizni a meleget, és megvédi a fiatal hajtásokat a hűvös éjszakáktól.

Az első levelek megjelenése után az uborka rendszeres öntözést igényel. A növényeket legjobb este vagy reggel, langyos vízzel öntözni, mivel a hideg víz elősegítheti a gombás betegségek kialakulását. A jó termés érdekében emellett fontos a rendszeres tápanyag-utánpótlás, és a talaj kiszáradásának elkerülése is.

A pmg.ua nyomán.

