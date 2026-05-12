Megyei foci: magabiztos munkácsi és nagyszőlősi győzelmek
A címvédő Szőlős FC csapata kilencgólos találkozón ütötte ki Ung-vidéki ellenfelét a megyei labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában, a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető ugocsai gárda előnye hét pont a második helyezett Baranyai Krajna csapatával szemben. A Munkácsi SC is simán nyert a vasárnapi játéknapon, ezzel felzárkóztak a harmadik helyre.
A megyei bajnokság 11. fordulója nem tartogatott meglepetéseket. A listavezető Szőlős FC ezúttal is sima győzelmet aratott, ezzel megerősítve vezető helyüket a tabellán. Pukánicsék a Medea-Nevickei vár együttese ellen nyertek öt góllal. A mérkőzésen 1–1 és 2–2 is volt a részeredmény, de ezt követően még ötször betaláltak a rutinos hazaiak, beállítva a 7–2-es végeredményt. A nagyszőlősieknél mesterhármasig jutott a bajnokság egyik legjobb góllövője, Mihajlo Csedrik. A Munkácsi SC Dolhán lépett pályára, ahol négyszer is beköszöntek a hazaiak kapujába, a Latorca-partiak negyedik találatát a góllövőlistát vezető Vadim Mergyejev szerezte.
A hátsó régióhoz tartozó együttesek csatáját ezúttal elveszítette a beregszászi járási Ilonokújfalu együttese, amely a sereghajtó Ung-vidéki Őrdarmai Líder otthonában kapott ki. A Baranyai Krajna tovább folytatta jó szereplését, melynek a Viski FC esett áldozatául. A máramarosiak a zsinórban hat veretlen mérkőzésüket követően immár másodszor kaptak ki. Az Ilosvai Buzsora is vereséget szenvedett az Unggesztenyési Csillag ellen hazai pályán, így az Ung-vidékiek pontszámban utolérték riválisukat.
Az ifjúsági csapatok versenyében a még veretlen Szőlős FC vezeti a tabellát 31 ponttal a 25 pontot gyűjtő Ilosvai Buzsora és a 24 pontos Dolhai Borzsa előtt.
A megyei bajnokság 11. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):
Dolhai Borzsa FC–Munkácsi SC 0–4 (0–1)
Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 2–1 (13–1)
Nagyszőlősi Szőlős FC–Medea-Nevickei vár FC 7–2 (9–0)
Krajna FC (Baranyai kistérség)–Viski FC 2–0 (4–2)
Ilosvai Buzsora FC–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 0–1 (1–0)
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Szőlős FC
|11
|10
|0
|1
|44–6
|30
|2.
|Krajna FC
|11
|7
|2
|2
|22–13
|23
|3.
|Munkácsi SC
|10
|6
|0
|4
|39–11
|18
|4.
|Ilosvai Buzsora FC
|11
|5
|1
|5
|11–14
|16
|5.
|Unggesztenyési Csillag FC
|11
|4
|4
|3
|24–26
|16
|6.
|Viski FC
|11
|5
|1
|5
|11–16
|16
|7.
|Medea-Nevickei vár FC
|10
|4
|2
|4
|19–19
|14
|8.
|Őrdarmai Líder FC
|11
|2
|2
|7
|11–23
|8
|9.
|Ilonokújfalui Csillag FC
|11
|2
|1
|8
|10–45
|7
|10.
|Dolhai Borzsa FC
|11
|1
|3
|7
|11–32
|6
Nyitókép: Olekszij Matrunics/Szőlős FC (Nagyszőlős)
Kopasz Gyula