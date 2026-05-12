Megyei foci: magabiztos munkácsi és nagyszőlősi győzelmek

A címvédő Szőlős FC csapata kilencgólos találkozón ütötte ki Ung-vidéki ellenfelét a megyei labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában, a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető ugocsai gárda előnye hét pont a második helyezett Baranyai Krajna csapatával szemben. A Munkácsi SC is simán nyert a vasárnapi játéknapon, ezzel felzárkóztak a harmadik helyre.

A megyei bajnokság 11. fordulója nem tartogatott meglepetéseket. A listavezető Szőlős FC ezúttal is sima győzelmet aratott, ezzel megerősítve vezető helyüket a tabellán. Pukánicsék a Medea-Nevickei vár együttese ellen nyertek öt góllal. A mérkőzésen 1–1 és 2–2 is volt a részeredmény, de ezt követően még ötször betaláltak a rutinos hazaiak, beállítva a 7–2-es végeredményt. A nagyszőlősieknél mesterhármasig jutott a bajnokság egyik legjobb góllövője, Mihajlo Csedrik. A Munkácsi SC Dolhán lépett pályára, ahol négyszer is beköszöntek a hazaiak kapujába, a Latorca-partiak negyedik találatát a góllövőlistát vezető Vadim Mergyejev szerezte.

A hátsó régióhoz tartozó együttesek csatáját ezúttal elveszítette a beregszászi járási Ilonokújfalu együttese, amely a sereghajtó Ung-vidéki Őrdarmai Líder otthonában kapott ki. A Baranyai Krajna tovább folytatta jó szereplését, melynek a Viski FC esett áldozatául. A máramarosiak a zsinórban hat veretlen mérkőzésüket követően immár másodszor kaptak ki. Az Ilosvai Buzsora is vereséget szenvedett az Unggesztenyési Csillag ellen hazai pályán, így az Ung-vidékiek pontszámban utolérték riválisukat.

Az ifjúsági csapatok versenyében a még veretlen Szőlős FC vezeti a tabellát 31 ponttal a 25 pontot gyűjtő Ilosvai Buzsora és a 24 pontos Dolhai Borzsa előtt.

A megyei bajnokság 11. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Dolhai Borzsa FC–Munkácsi SC 0–4 (0–1)

Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 2–1 (13–1)

Nagyszőlősi Szőlős FC–Medea-Nevickei vár FC 7–2 (9–0)

Krajna FC (Baranyai kistérség)–Viski FC 2–0 (4–2)

Ilosvai Buzsora FC–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 0–1 (1–0)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 11 10 0 1 44–6 30 2. Krajna FC 11 7 2 2 22–13 23 3. Munkácsi SC 10 6 0 4 39–11 18 4. Ilosvai Buzsora FC 11 5 1 5 11–14 16 5. Unggesztenyési Csillag FC 11 4 4 3 24–26 16 6. Viski FC 11 5 1 5 11–16 16 7. Medea-Nevickei vár FC 10 4 2 4 19–19 14 8. Őrdarmai Líder FC 11 2 2 7 11–23 8 9. Ilonokújfalui Csillag FC 11 2 1 8 10–45 7 10. Dolhai Borzsa FC 11 1 3 7 11–32 6

Nyitókép: Olekszij Matrunics/Szőlős FC (Nagyszőlős)









Kopasz Gyula

