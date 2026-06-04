Második világháborús aknát találtak Kőrösmező közelében

Veszélyes háborús maradványra bukkant egy helyi lakos a Rahói járásban található Kőrösmező (Jaszinya) közelében. A nő a Dragobratra vezető út mentén vett észre egy gyanús tárgyat, majd értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot.

A helyszínre érkező tűzszerészek megvizsgálták a leletet, és megállapították, hogy egy 82 milliméteres, második világháborúból származó aknavetőgránátról van szó. A robbanótestet a szakemberek biztonságosan elszállították, majd az előírásoknak megfelelően megsemmisítették.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a térségben még ma is előfordulhatnak háborús robbanószerkezetek. Amennyiben valaki lőszerre vagy ahhoz hasonló tárgyra bukkan, semmiképpen sem szabad megérintenie vagy elmozdítania azt, hanem haladéktalanul értesítenie kell a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát a 101-es segélyhívón.

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