Légpuskával lőtt ismerősére egy ungvári férfi

Május 11-én az esti órákban lövöldözésről érkezett bejelentés a egy ungvári lakótelepi társasházból. A helyszínre azonnal rendőri egység érkezett.

A rendőrök a helyszínen egy felfegyverzett férfit, valamint egy sérültet találtak, aki orvosi ellátásra szorult. A támadót őrizetbe vették, a sebesült férfit pedig kórházba szállították.

A nyomozás elsődleges adatai szerint a két férfi között hosszabb ideje feszült viszony állt fenn egy tartozás miatt. A hatóságok szerint a 37 éves ungvári férfi pénzzel tartozott az áldozatnak.

A gyanúsított a történtek előtti napon felhívta ismerősét, és közölte vele, hogy kész visszaadni a pénzt, ezért meghívta magához. Amikor a sértett megérkezett, a házigazda légpuskával tüzet nyitott rá. Több lövedék is eltalálta a férfi nyakát és vállát, áthatoló sérüléseket okozva.

A támadót ideiglenes fogdába szállították.

A sértettet az orvosi ellátást követően hazaengedték.

A rendőrség jelenleg előkészíti az elkövető hivatalos meggyanúsítását, és indítványozni fogja a bíróságnál a kényszerintézkedés alkalmazását. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma