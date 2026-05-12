Megnyílhat a kettős állampolgárság útja Magyarország és Ukrajna között

Az Ukrán Miniszteri Kabinet a 2026. május 8-án elfogadott 589-es számú rendeletében jelentősen bővítette azon államok körét, amelyek állampolgárai egyszerűsített eljárásban szerezhetnek ukrán állampolgárságot.

A korábbi listán Kanada, Németország, Lengyelország, az Egyesült Államok és Csehország szerepelt. A legfrissebb döntés értelmében azonban további országok is bekerültek a kedvezményezettek közé, többek között: Ausztria, Belgium, Bulgária, az Egyesült Királyság, Görögország, Dánia, Észtország, Írország, Izland, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Finnország, Franciaország, Horvátország, Svájc és Svédország.

A döntés értelmében ezen országok állampolgárai egyszerűsített eljárásban igényelhetnek ukrán állampolgárságot, amennyiben megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

Az a módosítás fontos változást jelent a többes állampolgárság kérdésében is.

A szabályozás alapján:

az ukrán állampolgárság nem szűnik meg automatikusan egy másik (a listán szereplő) ország állampolgárságának megszerzésével;

Ukrajna bizonyos országokkal – köztük Magyarországgal – elismeri a többes állampolgárság lehetőségét;

nem szükséges az ukrán állampolgárságról való lemondási eljárás;

Ukrajnában az érintett személyeket továbbra is ukrán állampolgárként kezelik, minden ezzel járó joggal és kötelezettséggel együtt (például adózás, katonai szolgálat).

Ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is az ukrán útlevél használatát várják el az ország területére történő be- és kilépéskor. A listán szereplő más állam útlevelének birtoklása nem von maga után jogi szankciót.

Az UMDSZ közlése szerint a változás a gyakorlatban is megkönnyítheti a határon túli ukrán közösségek és a kettős kötődésű állampolgárok jogi helyzetét.

