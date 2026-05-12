Éjszaka több mint kétszáz drónnal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy halálos áldozatuk van, többen pedig megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 192 drónt hatástalanított az ország északi, déli, keleti és központi régióiban, azonban 10 helyszínen 25 drón célba talált, 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramonján. A hivatalos közlemény kiadásakor körülbelül 10 drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében az éjszakai orosz támadások következtében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform nemzeti hírügynökség. Tájékoztatása szerint az ellenség több mint 20 alkalommal támadta a megye öt járását drónokkal, tüzérséggel és légibombákkal.

Családi házak és többszintes lakóépületek, infrastrukturális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg Dnyipróban, Pavlohradban, Szamarban és más településeken

– fűzte hozzá a megyevezető.

Az ukrán hírügynökség Olekszij Kulebának, Ukrajna helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettesének Facebookon közzétett jelentését idézve arról is beszámolt, hogy az orosz hadsereg május 12-én, a reggeli órákban csapást mért Dnyipropetrovszk megye vasúti infrastrukturális létesítményeire, aminek következtében egy szerelvény mozdonya és több vagon megrongálódott, a mozdonyvezető pedig megsebesült.

„Oroszország maga döntött úgy, hogy véget vet a néhány napig tartó részleges csendnek”

– írta Volodimir Zelenszkij a légitámadások kiújulása kapcsán a Telegramon. „Oroszországnak be kell szüntetnie ezt a háborút, és éppen neki kell megtennie az első lépést a valódi, tartós tűzszünet felé” – fogalmazott az ukrán elnök, hozzátéve, hogy amíg ez nem történik meg, szükség van a Moszkva elleni szankciók fenntartására.

MTI