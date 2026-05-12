Fedorov: Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban

Ukrajna mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására készül a háborúban a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata, az amerikai Palantir Technologies közreműködésével – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kedden a Telegramon.

„Találkoztam Alex Karppal, a Palantir Technologies vezérigazgatójával. Szimbolikus, hogy Alex volt az egyik első nagy nyugati technológiai vállalat vezérigazgatója, aki személyesen érkezett Kijevbe a teljes körű invázió kezdete után, 2022 júniusában, és támogatta Ukrajnát. Azóta aktívan együttműködünk” – emelte ki a tárcavezető. Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe.

A vállalat vezetőjét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is fogadta Kijevben.

Forrás: MTI