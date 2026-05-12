Kárpátalja anno: Miskolczy Lajos úriszabó

Ungváron és Kassán tevékenykedett a csehszlovák időszakban Miskolczy Lajos úri és papi szabó. A világi és egyházi előkelőségek számára varrt öltözéket. Készített katolikus miseruhát és református papi palástot is. Emellett úrasztali terítők, egyesületi és egyházi zászlók is kikerültek a műhelyéből.

A két világháború közötti sajtóban rendszeresen hirdette a szabóságát Miskolczy Lajos. Részt vett az I. Podkarpatszka Ruszi Iparkiállításon Ungváron 1927-ben. A Ruszinszkói Magyar Hirlap elismerő szavakkal írt a szabó standjáról:

„Miskolczy Lajos úri- és papi szabó is pompás kollekcióval állott a közönség elé. Kiállított tárgyaival mindennél tételesebben bizonyította be, hogy ebben a szakmában Ruszinszkónak vitán felül a legelső üzeme. A kiállításon két teljes papiornátussal, egy református papipalásttal és a Gébé püspök számára készített czimádával keltett határozott feltűnést. Ez a fiatal törekvő, modern szellemű iparosember méltán érdemli meg a legmesszebb menő támogatást. A legnagyobb lelkiismerettel ajánljuk papiolvasóink figyelmébe komoly, szolid és jutányos árban dolgozó cégét.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma