Éjszaka közel kétszáz drónnal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 198 csapásmérő és álcadrónnal támadta az ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek, lakóépületekben, valamint civil ipari és infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az adatok szerint az ukrán légvédelem 189 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 7 helyszínen 8 csapásmérő drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Szerdára virradó éjszaka a dél-ukrajnai Herszonban egy 86 éves nő meghalt, további hat ember pedig megsebesült egy többszintes épületet ért dróntámadásban – jelentette a Herszon Megyei Ügyészség sajtószolgálatának közleményét idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Halált okozó háborús bűncselekmény elkövetése miatt nyomozás indult.

Az orosz fegyveres erők három Gerany-2 típusú drónt lőttek ki a Harkiv megyei Lozova városára, ahol egy sportközpontot ért találat, minek következtében három civil megsebesült. A megyei ügyészség háborús bűncselekmény elkövetése miatt eljárást indított.

Az Odessza megye polgári infrastruktúrája ellen végrehajtott éjszakai légitámadás következtében két férfi megsebesült, egy parkoló szolgálati épülete és egy teherautó megrongálódott – tette közzé Oleh Kiper megyei katonai kormányzó a Telegramon.

Forrás: MTI

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