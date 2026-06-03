Négy év tapasztalatait összegzi az ukrán menekültek integrációjáról szóló nemzetközi szakmai konferencia

A European Social Fund és a Social Innovation Initiative társfinanszírozásával megvalósuló nemzetközi HEART projekt keretében rendezett szakmai konferenciát június 2-án az Ökumenikus Segélyszervezet a MagNet Közösségi Házban, Budapesten. Az esemény középpontjában az Ukrajnából menekült nők társadalmi és gazdasági integrációjának kihívásai álltak. A széles szakmai érdeklődés mellett zajló rendezvényen az ellátásban résztvevő civil szervezetek osztották meg tapasztalataikat és jó gyakorlataikat. A résztvevők emellett megismerhették a Magyarországon és Romániában párhuzamosan megvalósuló projekt kutatási eredményeit is.



Az egésznapos konferenciát Gáncs Kristóf, a Segélyszervezet újonnan megválasztott elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte az Ökumenikusok 35 éves elköteleződését a menekültek segítése mellett, és méltatta a munkában részt vevő partnerszervezeteket is. Elsőként a projekt keretében készült átfogó kutatást mutatták be a kutatók: Héra Gábor, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa és Mészáros Zoltán szociológus, tanácsadó, az Ökumenikus Segélyszervezet külső szakértője. A felmérés az elmúlt 4 év legfontosabb menekültügyi-integrációs kihívásait térképezte fel, kiemelten foglalkozott a célcsoport munkaerőpiaci integráció, a lakhatás, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén tapasztalt megéléseivel, valamint a kapcsolati erőszakban való érintettségükkel. Az alapvetően nagyon hasonló romániai tapasztalatokról az AIDRom szakemberei számoltak be, rámutatva a projekt által biztosított támogatás kiemelt fontosságára.



A menekültügyi terepmunka közvetlen valóságáról kerekasztalbeszélgetés keretében értekeztek azok a szakemberek, akik az első vonalból segítik a menekülteket szervezetükön (Menedék Egyesület, Evangélikus Diakónia, Jezsuita Menekültszolgálat Ökumenikus Segélyszervezet, Strázsa tanya Szociális Szövetkezet) keresztül. A Segélyszervezet képviseletében Végh Margit szociális munkás hangsúlyozta: a menekültek kihívásainak meghaladásához elengedhetetlen, hogy az őket segítő munka az ügyfelek lehetőségeinek ütemében, velük összehangolva történjen.



A panelbeszélgetés az Artemisszió Alapítvány és az Utcáról Lakásba! Egyesület munkatársaival kiegészülve a szociális munka és a menekültekkel végzett szociális munka közti különbségeket, és az azokat áthidaló, négy év alatt kiforrott jó gyakorlatokat igyekezett felderíteni A kapcsolati erőszak menekült áldozataival végzett segítő munka tapasztalatairól beszámolva, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, Földes Eszter a segítségnyújtás sikerességének alapfeltételeként a titkos menedékházak elérhetőségét azonosította. A szociális szakember felidézte egy ukrán nő történetét is, aki bár a háború elől menekült el hazájából, bántalmazó kapcsolataiból csak a Segélyszervezet Krízisambulanciájának segítségével tudott kilépni.



Mint ismeretes, a 2025 májusában indult HEART projektet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a romániai AIDRom közösen valósítja meg. A kezdeményezés az ukrán menekült nők önálló megélhetését és társadalmi beilleszkedését támogatja a biztonságos lakhatás, a foglalkoztatás, a szociális ellátásokhoz való hozzáférés és a képessé tétel révén. A projekt következő szakaszában a kutatási eredményekre építve inkubátor program indul, amely innovatív, kedvezményezett-központú kezdeményezéseket támogat. A program részeként karriertervezési workshopok és kapacitásfejlesztő képzések segítik az ukrán menekült nők fenntartható megélhetését és munkaerőpiaci beilleszkedését.

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

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