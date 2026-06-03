Megkezdődött a beiratkozás a Nagyberegi kistérség oktatási intézményeibe

A Nagyberegi kistérség oktatási intézményeiben megkezdődött a gyermekek beíratásához szükséges dokumentumok befogadása a 2026/2027-es tanévre – közölték

A felhívás minden érintett szülőt arra ösztönöz, hogy időben gondoskodjon a szükséges iratok beszerzéséről, ezzel biztosítva a gyermekek zökkenőmentes felvételét az óvodákba és iskolákba.

Óvodai beiratkozás – szükséges dokumentumok

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi iratok benyújtása szükséges:

a szülő vagy törvényes képviselő által kitöltött jelentkezési lap;

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;

előírt mintájú orvosi igazolás;

a kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok (amennyiben releváns).

Beiratkozás az 1. osztályba

Az első osztályba történő felvételhez az alábbi dokumentumokat kérik:

a szülő által kitöltött jelentkezési lap;

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;

az № 086-1/o formanyomtatvány szerinti orvosi igazolás eredeti példánya vagy másolata;

a gyermek lakóhelyét igazoló dokumentum (szükség esetén).

Ügyintézés menete

A dokumentumok leadása közvetlenül az adott oktatási intézményekben történik, azok vezetőségének munkaideje és ügyfélfogadási rendje szerint. A beiratkozás munkanapokon zajlik.

További információkért az érintettek az adott oktatási intézmények vezetőihez fordulhatnak.

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