Megkezdődött a beiratkozás a Nagyberegi kistérség oktatási intézményeibe
A Nagyberegi kistérség oktatási intézményeiben megkezdődött a gyermekek beíratásához szükséges dokumentumok befogadása a 2026/2027-es tanévre – közölték a kistérség hivatalos felületein.
A felhívás minden érintett szülőt arra ösztönöz, hogy időben gondoskodjon a szükséges iratok beszerzéséről, ezzel biztosítva a gyermekek zökkenőmentes felvételét az óvodákba és iskolákba.
Óvodai beiratkozás – szükséges dokumentumok
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi iratok benyújtása szükséges:
- a szülő vagy törvényes képviselő által kitöltött jelentkezési lap;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
- előírt mintájú orvosi igazolás;
- a kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok (amennyiben releváns).
Beiratkozás az 1. osztályba
Az első osztályba történő felvételhez az alábbi dokumentumokat kérik:
- a szülő által kitöltött jelentkezési lap;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
- az № 086-1/o formanyomtatvány szerinti orvosi igazolás eredeti példánya vagy másolata;
- a gyermek lakóhelyét igazoló dokumentum (szükség esetén).
Ügyintézés menete
A dokumentumok leadása közvetlenül az adott oktatási intézményekben történik, azok vezetőségének munkaideje és ügyfélfogadási rendje szerint. A beiratkozás munkanapokon zajlik.
További információkért az érintettek az adott oktatási intézmények vezetőihez fordulhatnak.