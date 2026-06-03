Elkezdődtek a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei vitorlás táborai
A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a Kárpát-medencei vitorlás táborok, amelyek elsősorban a szórvány vidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget. Idén nyáron 6 vitorlás tábor Mályiban, Orfűn és Agárdon összesen 150 diákot fogad Kollár Lajos orvosprofesszor, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének kezdeményezésre a Rákóczi Szöveteség szervezésében.
A táborok nemcsak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak: elismerést a szórványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára, hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.
A Kárpát-medencei vitorlás táborok menetrendje:
|Időpont
|Helyszín
|Résztvevők köre
|Résztvevők száma
|1
|2026. június 1-5.
|Mályi
|Kárpátalja – nagyszőlősi, ungvári régió
|35
|2
|2026. június 8-12.
|Mályi
|Kárpátalja – beregszászi, ungvári Felső-Tisza-vidéki régió
|35
|3
|2026. július 20-24.
|Orfű
|Vajdaság – bácskai szórvány vidék
|20
|4
|2026. augusztus 3-8.
|Orfű
|Erdély – Hunyad, Arad, Temes megye
|20
|5
|2026. augusztus 10-14.
|Orfű
|Felvidék – Rozsnyó, Rimaszombat régiója
|20
|6
|2026. augusztus 10-14.
|Agárd
|Erdély – Szászrégen, Dés, Beszterce régiója
|15
Forrás: Rákóczi Szövetség