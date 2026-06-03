Elkezdődtek a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei vitorlás táborai

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A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a Kárpát-medencei vitorlás táborok, amelyek elsősorban a szórvány vidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget. Idén nyáron 6 vitorlás tábor Mályiban, Orfűn és Agárdon összesen 150 diákot fogad   Kollár Lajos orvosprofesszor, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének kezdeményezésre a Rákóczi Szöveteség szervezésében.

A táborok nemcsak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak: elismerést a szórványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára, hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.

A Kárpát-medencei vitorlás táborok menetrendje:

 IdőpontHelyszínRésztvevők köreRésztvevők száma
12026. június 1-5.MályiKárpátalja – nagyszőlősi, ungvári régió35
22026. június 8-12.MályiKárpátalja – beregszászi, ungvári Felső-Tisza-vidéki régió35
32026. július 20-24.OrfűVajdaság – bácskai szórvány vidék20
42026. augusztus 3-8.OrfűErdély – Hunyad, Arad, Temes megye20
52026. augusztus 10-14.OrfűFelvidék – Rozsnyó, Rimaszombat régiója20
62026. augusztus 10-14.AgárdErdély – Szászrégen, Dés, Beszterce régiója15

Forrás: Rákóczi Szövetség

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