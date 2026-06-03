A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a Kárpát-medencei vitorlás táborok, amelyek elsősorban a szórvány vidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget. Idén nyáron 6 vitorlás tábor Mályiban, Orfűn és Agárdon összesen 150 diákot fogad Kollár Lajos orvosprofesszor, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének kezdeményezésre a Rákóczi Szöveteség szervezésében.

A táborok nemcsak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak: elismerést a szórványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára, hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.

A Kárpát-medencei vitorlás táborok menetrendje:

Időpont Helyszín Résztvevők köre Résztvevők száma 1 2026. június 1-5. Mályi Kárpátalja – nagyszőlősi, ungvári régió 35 2 2026. június 8-12. Mályi Kárpátalja – beregszászi, ungvári Felső-Tisza-vidéki régió 35 3 2026. július 20-24. Orfű Vajdaság – bácskai szórvány vidék 20 4 2026. augusztus 3-8. Orfű Erdély – Hunyad, Arad, Temes megye 20 5 2026. augusztus 10-14. Orfű Felvidék – Rozsnyó, Rimaszombat régiója 20 6 2026. augusztus 10-14. Agárd Erdély – Szászrégen, Dés, Beszterce régiója 15

Forrás: Rákóczi Szövetség

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