Ukrán zenekar lemezét várják a doom metal rajongói

1914 a neve egy 2014-ben alakult lembergi (Lviv) blackened death/doom metal zenekarnak. A Dmitro „Kumar” Ternuscsak által alapított csapatnak negyedik lemeze van készülőben.

A Viribus Unitis (latinul: „egységben az erő”) című album a Napalm Records kiadásában november 14-én fog megjelenni. Az album címe Ferenc József, az Osztrák–Magyar Monarchia egykori uralkodójának személyes jelmondata volt. Az 1914 zenéiben eddig is világháborús krónikákat dolgozott fel. A témaválasztás természetesen a háború témájának sajnálatos aktualitásaira is rávilágít.

A zenekar közleménye így szól:

„A Viribus Unitis a közös erőről szól, és arról a gondolatról, hogy az igazi hatalom az egységben rejlik. Egyedül elbukhat az ember – együtt azonban képesek vagyunk győzni és elérni céljainkat: legyőzni az ellenséget, elmenekülni a fogságból, túlélni, és hazatérni a családhoz. Most egy új történettel térünk vissza. Egy katona életéről és hősiességéről szóló történettel, aki szülővárosában, Lvivben találkozott az első világháborúval. Egymás mellett, ukránok, lengyelek, magyarok, szlovének, csehek, szlovákok, zsidók, horvátok, bosnyákok, németek közös erőfeszítéseivel – mindazon népekkel együtt, amelyek a hatalmas Osztrák–Magyar Monarchiát alkották.”

Lemezük első előzeteseként az 1916 (The Südtirol Offensive) című szerzemény vált nyilvánossá, mely könyörtelenül bemutatja az Osztrák–Magyar Monarchia Olaszország elleni támadását.

Kárpátalja.ma

Forrás: femforgacs.hu

Nyitókép forrása: label.napalmrecords.com / Sofiia Ruda