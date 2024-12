Ünnepvárás a beregszászi római katolikus templomban és udvarán

Ünnepi hangulatba öltözött a Beregszászi római katolikus templom és a körülötte lévő tér december 14-én. Aki ezen a napon arra járt, szeretettel, ajándékozással, csupa jósággal és nagyon sok szép kézműves termékkel találkozhatott.

A rendezvényt a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Kárpátajai Magyar Kulturális Szövetség varázsolta a helyszínre. Mint a korábbi években is, idén 10. alkalommal adventi vásárral egybekötött kulturális műsort szervezett, ahova meghívta a környék kézműves mestereit, valamint szervezeteit.

Az adventi vásárra érkeztek gyertyaöntők, borászok, hímzők, méhészek, lekvárfőzők, hogy bemutassák idei készítményeiket és jó minőséggel szolgálják a vásárlókat. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a kézművesek állandó vásárlókat találjanak és bemutathassák a tehetségüket a helyieknek és a város vendégeinek. A vásárlók pedig egyedi és jó minőségű karácsonyi ajándékra tehetnek szert.

A szervezők a befolyt összeget a fronton harcoló kárpátaljai katonák támogatására ajánlják fel.

A szervezetek közül jelen volt a Beregszászi Szent Anna Karitász, aki meleg étellel ajándékozta meg az odalátogatókat.

Ezen kívül jelen volt a Baptista szeretetszolgálat, a Magyar Baptista Egyház, a Máltai Szeretetszolgálat, ugyancsak külön sátorban bemutatkozott Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Turinfo és sokan mások.

A rendezvényt szép számmal látogatták érdeklődők, a templom tele volt fiatalokkal és idősebekkel egyaránt.

A megnyitó ünnepségen Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke szólt a közönséghez. Megköszönte, hogy a rendezvény kulturális részét a templomban szervezhették meg, és örömét fejezte ki afelől, hogy a háború ellenére az emberekben megvan a vágy, hogy együtt hangolódjanak az ünnepre, hogy együtt várják a karácsonyt, és hogy a kárpátaljai magyar családokban nem veszett el az adventi várakozás lelkületének mélysége és szépsége. Hangsúlyozta: fontos, hogy a gyermekeknek is átadjuk ezt az adventi várakozás örökséget.

Ezután Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökének szívhez szóló beszéde következett:

„A természet is jelzi, hogy itt az ideje az elcsendesülésnek, az elmélyülésnek… Amikor az ember a nyugalmát keresi, akkor megvizsgálja, hogy mit csinált jól és mit tett rosszul, valamint azt, hogy mit kell másképpen csinálni a jövőben… Holnap Beregszászban az öröm gyertyáját gyújtjuk meg. Felmerül bennünk a kérdés, hogy lehet-e tiszta szívből örülni, amikor országunkban háború dúl. Kételkedünk abban, hogy van-e reményünk. Úgy gondolom, hogy segítenünk kell a kételkedőknek, mert nehéz időszakban vagyunk. És akármennyire kicsi is az advent gyertyájának a lángja, de sokmillióan hisznek erejében, abban, hogy üzenete eljut a háborúskodó felekhez, országunk vezetőihez. A gyertya azt jelzi, hogy a legnehezebb időszakban is van remény”,

– mondta biztatóan.

Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket. Arra kért mindenkit, hogy Molnár János beregszászi esperes-plébános kérésére, aki nem tudott jelen lenni a rendezvényen, közösen mondjanak el egy imát a békéért.

A kulturális műsor a nagymuzsalyi hagyományőrzők betlehemes bemutatójával kezdődött, melynek érdekessége az volt, hogy az előadásban csak lányok vettek részt, felidézve ezzel a világháborús éveket, amikor a férfiak szerepét kénytelenek voltak átvenni a nők. Most hasonló helyzetben lévén a kárpátaljai kis magyar közösség, ezért is több szerepet vállalnak a lányok, az asszonyok. Ezért választották most idén ezt a betlehemest is, – fejtette ki Jakab Erika, az előadás felkészítő tanára…

A továbbiakban a Beregszászi Szent Kereszt kórus adott rövid koncertet, mely során karácsonyi dalok csendültek fel a templomban, valódi ünnepi hangulattal lepték meg a jelenlévőket.

A rendezvény a viski csoport produkciójával zárult, akik egy hagyományos magyar betlehemes előadással kedveskedtek a közönségnek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma