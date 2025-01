Mádi Gabriella, a Rákóczi-főiskola oktatója sikeresen megvédte doktori disszertációját

Mádi Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Filológia Tanszékének oktatója nyilvános vita keretében summa cum laude minősítéssel megvédte doktori disszertációját a veszprémi Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájában 2024. december 13-án.

Az angol nyelvű disszertáció a Language, Power, Assimilation, and Minorities in Multilingual Space (Based on the analysis of Transcarpathian Hungarian novels) címet viseli. Magyar nyelvű fordításban: Nyelv, hatalom, asszimiláció és kisebbségek a többnyelvű térben (kárpátaljai magyar regények elemzése alapján). Az értekezés témavezetője prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola oktatója. A doktori munka bírálói dr. Tódor Erika-Mária, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense és dr. Bátyi Szilvia, a Pannon Egyetem docense voltak. Tagként működött közre dr. Ferenc Viktória, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója.

Mádi Gabriella a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte meg felsőoktatási tanulmányait angol–magyar szakon. 2017-ben mester fokozatú diplomát szerzett az Ungvári Nemzeti Egyetemen angol nyelvből és világirodalomból. 2016-tól a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának oktatójaként dolgozik. Kutatási területéhez tartozik a többnyelvűség, valamint a többnyelvűség és irodalom vizsgálata. Számos hazai és nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerzője és társszerzője.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége gratulál a kiemelkedő szakmai eredményhez, és további sikereket kívánunk!

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma