Szokatlan virágot fedeztek fel Szumátrán

A sziget északi részének síkvidéki erdejében honos az a farkasalmafélék közé tartozó növény, amelyet nemrégiben fedezett fel két indonéz kutató.

A Thottea beungongtanoeh nevet kapott virág nemzetségének 46. tagja, a délkelet-ázsiai régióban elterjedt Thottea-fajokból tíz él Szumátra területén, így a sziget e virágok szempontjából is nagy fontosságú – számol be a különleges felfedezésről a National Geographic.

A legújabb fajt egy 2022 nyarán végzett terepi felmérés során találták, és a különlegessége a bibéje, amely 33 ágú is lehet. A talajon élő növény virága is a talajszinthez közeli, innen kapta a nevét is a faj, a helyi acehi nyelven „beungong tanoeh” annyit jelent: virág a földön.

A Taiwania szakfolyóiratban bemutatott növény körülbelül 1,5 méter magasra növekvő félcserje, hajtásain kevés az elágazás, 15-21 centi hosszú, ovális levelei vannak, amelyek fonák oldalán finom szőrök találhatóak. Virágai sötét borvörösek, körülbelül 3,5-4 centis átmérőjűek és ugyanilyen mélyek, a farkasalmafélékre jellemző módon öblös belsejűek, kívülről pedig erezettek. Hajtásonként 2-3 virágot hoz a növény. A bibéi és bibeszálai 33 ágúak is lehetnek, s két sorban elhelyezkedő, összesen 46 porzója van a virágnak.

A virág júniusban nyílik és ekkor hozza termését is.

Mivel a növényre egy védelmet nem élvező, mezőgazdasági területekkel és ültetvényekkel körbevett erdőben bukkantak rá, a faj státuszát veszélyeztetettnek tartják a felfedezők.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: National Geographic