Kordonec Olekszandr, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének oktatója sikeresen megszerezte a docensi címet.

Ukrajnában a docensi cím elnyerése több feltétel teljesítéséhez kötött. A pályázónak rendelkeznie kell PhD- vagy kandidátusi fokozattal, továbbá legalább középfokú (B2-es szintű) idegennyelv-tudással, amelyet nyelvvizsgával vagy annak megfelelő dokumentummal kell igazolni. Fontos kritérium a legalább öt évnyi felsőoktatási tapasztalat, valamint az önálló tudományos tevékenység igazolása is. A jelentkezőnek olyan publikációkkal kell rendelkeznie, amelyek a szakterület elismert tudományos fórumain jelentek meg – legalább egy tanulmánynak Scopus- vagy Web of Science-adatbázisban jegyzett folyóiratban kell szerepelnie a doktori fokozat megszerzése után. További elvárás a hazai és nemzetközi szakmai képzéseken való részvétel, valamint a nemzetközi mobilitás, külföldi konferenciákon vagy oktatási programokban való aktív jelenlét. A cím megszerzéséhez nyilvános bemutató előadást is kell tartani az adott felsőoktatási intézményben.

Kordonec Olekszandr sikeresen teljesítette az előírt követelményeket, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 621. számú rendelete alapján docensi címet kapott. Eredményes munkájának köszönhetően mostantól hivatalosan is docensként folytatja tevékenységét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az oktató a docensi oklevelét a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsának múlthavi ülésén vehette át.

Kordonec Olekszandr az Ungvári Állami Egyetem ukrán filológia szakján szerzett ukrán nyelv és irodalom tanári oklevelet. 2009-ben védte meg kandidátusi értekezését a Vasyl Stefanyk Kárpátaljai Nemzeti Egyetemen Ivano-Frankivszkban. Disszertációjának témája: Bohdan Lepkij lírai-impresszionista prózája. Kutatási területe: az irodalomelmélet, ukrán irodalomtörténet, a modernista kor rövidprózája, a kárpátaljai irodalom, a 19. század végi – 20. századi ukrán próza. 2007 óta a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének oktatója. Két WoS / Scopus adatbázisban indexált tanulmány, hét B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratban megjelent publikáció szerzője és társszerzője.

Gratulálunk a szakmai eredményekhez, további sikereket kívánunk!

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma