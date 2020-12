EMSZ: kivettük a részünket a mozgósításból

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) vezetői, tagjai és támogatói kivették a részüket a kampányból és a mozgósításból, és ezzel hozzájárultak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) választási sikeréhez – jelentette ki keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az EMSZ társelnöke.

Megemlítette: Háromszéken az EMSZ-es polgármester vezette Esztelneken volt a legnagyobb a részvételi arány, Udvarhelyszéken pedig az EMSZ-es polgármesterek által vezetett Székelykeresztúron és Szentegyházán is nagyobb arányban mentek el szavazni az emberek, mint a Hargita megyei átlagos részvételi arány.

“Ez is azt bizonyítja, hogy a kampányidőszakban és a mozgósítás során is komoly munkát végeztek kollégáink, így nyugodtan elmondható, hogy az RMDSZ-lista hat százalék körüli sikeréhez mi is hozzájárultunk” – jelentette ki Csomortányi István.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke szerint bizonyosságot nyert, hogy az önkormányzati választások során szükség van a versenyre, hiszen az erdélyi magyar közösség nem élhet egypártrendszerben, országosan azonban meg kell tudni állapodni az erős magyar képviselet érdekében. A politikus megemlítette: minden valószínűség szerint az EMSZ-t alkotó két pártnak, az EMNP-nek és a Magyar Polgári Pártnak (MPP) is ott lesz a parlamentben egy-egy képviselője. Úgy vélte: a parlamenti választásokra – ha még nem is a kívánt formában – de már körvonalazódott az új magyar egység.

Csomortányi István úgy értékelte, hogy csaknem teljes mértékben sikerült összefogni az RMDSZ-szel, kivéve Bihar megyét, ahol szerinte az RMDSZ-vezetők egy része abban volt érdekelt, hogy ne legyen valós együttműködés.

“Bihar megye vezetésében elvesztettük a magyar jelenlétet, közösségünk elvesztette több fontos település polgármesteri székét, s most úgy tűnik, egy Bihar megyei magyar szenátori helyet is. Minek kell még történnie, hogy az ezekért felelős megyei RMDSZ-vezetők végre hátralépjenek?” – tette fel a kérdést az EMSZ társelnöke.

Korábban az RMDSZ vezetői is sérelmezték, hogy az EMSZ nem vett részt a Bihar megyei kampányban.

Forrás: mti.hu