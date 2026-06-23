Jógyakorlatok a Nyárádmentén

Nyárádszentlászlón tartják június 26-28. között az Erdélyi Hagyományok Háza Szabadegyetemét. A hatodik alkalommal szervezett szimpózium egyben a népzene, a néptánc és a népdal oktatásában aktív szerepet játszók fontos szakmai fóruma.

Az Erdélyi Szabadegyetem hét évre tekint vissza, 2019-ben Kájoni János hazájában, Mikházán rendezték az első szakmai találkozót. A rendezvény azóta a népművészet iránt elkötelezettek hagyományos erdélyi fórumává vált.

Nyárádszentlászló második alkalommal ad otthont az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány rendezvényének, aminek szakmai partnere a budapesti Hagyományok Háza. A mostani rendezvény azért is meghatározó, mivel a Kárpát-medencében és a diaszpórában 2026-ban ünneplik Kallós Zoltán születésének századik évfordulóját. A program összeállításában a híres gyűjtő-néprajzkutató munkássága adja a vezérfonalat. Szavai örökérvényűek: „Nem a ládának gyűjtök, hanem azért, hogy használjuk.” A rendezvény szellemében is ez az átadás tükröződik.

„Az idei Szabadegyetem fő témája a jógyakorlatok és módszerek a néptánc, a népdal és a népzene oktatásában – informál Vass Attila, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány programigazgatója. – A találkozón e területeken alkalmazott, bevált módszerekre szeretnénk felhívni a figyelmet, s a kallósi gondolat jegyében az élményszerűségre helyezzük a hangsúlyt. Egyúttal foglalkozunk azokkal a kérdésekkel is, amik megoldásában érdemes és kell is gondolkodni.”

A szervezők az oktatást hosszú távú feladatnak tartják, amiben az e területen dolgozók kapcsolattartása elengedhetetlen. A Szabadegyetem szorosan kapcsolódik az elmúlt évi, „Digitalizáció és népi kultúra” témához. Akkor a résztvevők hasznos ötleteket kaptak a látszólag két különböző téma ötvözésére. Itt kell megemlíteni a néhány éve beindított online-táncmozgalmat vagy a Hagyományok Háza Folk_ME programját, amelynek lényege, hogy a digitálisan elérhető anyagok hogyan szolgálják a hagyományos kultúra továbbéltetését.

Az idei találkozó tehát három nagy területre koncentrál. A péntek délutáni blokk a néptáncoktatás módszertani kérdéseit taglalja. A szombat délelőtti program a pedagógusok számára kínál szakmai tartalmakat, középpontba állítva a népdaloktatás élményalapú megközelítését. A szombat délutáni záró blokk a népzeneoktatás területére fókuszál, lehetőséget biztosítva a különböző műhelyek és intézmények közötti tapasztalatcserére.

Az együttlét legnagyobb értékét jelentik a kötetlen, baráti beszélgetések, a nótázások, a meghívott két zenekar pedig az önfeledt szórakozást biztosítja.

Információk: https://ehh.ro/erdelyi-hagyomanyok-haza-szabadegyetem/erdelyi-hagyomanyok-haza-szabadegyetem-2026/

Hagyományok Háza

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