Mesekönyveket adott át Orosz Ildikó Sátoraljaújhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulóját méltatták március 27-én Kárpát-medence-szerte. Ebből az alkalomból adódóan Borsiban járt Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, illetve Berki Károly, a KMPSZ egykori irodavezetője. A jeles nap apropóján megkoszorúzták a nagyságos fejedelem mellszobrát.

II. Rákóczi Ferenc születési évfordulójának méltatása a hagyományok szerint ünnepi felvonulással kezdődött, mely a kultúrháztól indult, majd a borsi kastély előtti Rákóczi-szobornál folytatódott. Itt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tartott ünnepi beszédet. Ezt követően a régió magyar iskoláinak közös műsorát tekinthette meg a nagyszámú közönség, melyet a nemrég Kossuth-díjjal kitüntetett Dr. Diószegi László néprajzkutató, koreográfus rendezett.

Az eseményen első alkalommal vettek részt a Budapestről induló zarándokvonat utasai. A kárpátaljai közösség nevében Orosz Ildikó elnök és Berki Károly egykori irodaigazgató koszorúzott.

A rendezvény után Orosz Ildikó a Rákóczi Szövetség ifjúsági központjába, Sátoraljaújhelyre látogatott. Itt 90 menekültet, köztük 55, a háború elől menekülő ukrán gyermeket fogadtak be. Az elnökasszony 100 darab ukrán meséskönyvet adott át a gyerekek részére, valamint egy tucat, a főiskola által kidolgozott magyar mint idegen nyelv kezdőknek c. tankönyvet és a hozzátartozó munkafüzeteket adományozott.

Orosz Ildikó hangsúlyozta:

– Mi kárpátaljai magyarok tudjuk, hogy milyen fontos a mese és az anyanyelvi nevelés gyermekkorban. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy eljuttassuk ezeket a kiadványokat a bajbajutottakhoz. Reméljük a magyar nyelv iránt is lesz érdeklődés és ez is hozzájárul, ahhoz, hogy erősödjön a két nép közötti tisztelet és megértés.