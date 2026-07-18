Hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el a magyar köztársasági elnöki feladatokat

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke szombaton bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény tizenhetedik módosítását. A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban az alkotmánymódosítást a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példájának nevezte, amely szerinte töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában.

A hírre reagálva Magyar Péter miniszterelnök ismertette, hogy július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

A miniszterelnök az alkotmánymódosítás jelentőségét ismertetve kiemelte:

„Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. 12 évben korlátozzuk a képviselők megbízatását.”

Magyar Péter maga is videóüzenetben fordult a közvéleményhez, és úgy fogalmazott, várja a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek véleményét, hogy közös döntés szülessen az új köztársasági elnök személyét illetően. Hozzátette, a témával kapcsolatban összehívja hétfőre a Tisza Párt elnökségét és a frakcióját egyeztetésre.

A kormányfő szerint Magyarország történelmi lehetőség előtt áll, és további fontos feladatként értékelte, hogy az országnak olyan alkotmánya legyen, ami nem pártpaktumok eredménye, hanem társadalmi egyeztetés jegyében születik.

Fontosnak nevezve ezt a napot azt hangsúlyozta,

„közös erővel győztük le és zárjuk le a múltat. Most rajtunk a sor mindannyiunkon, hogy ugyanilyen közös erővel dolgozzunk egy szabad, működő és emberséges Magyarországért”.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/Forsthoffer Ágnes

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