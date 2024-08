Elkezdődött a X. Magyarok Országos Gyűlése Ópusztaszeren

Kezdetét vette a X. Magyarok Országos Gyűlése (MOGY), melynek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark biztosít helyet augusztus 17. és 20. között. Kárpátalját a múlt évhez hasonlóan idén is a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet képviseli. Sátrukban bemutatkozik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is.

A rendezvényt augusztus 17-én a Nemzetvédelmi Szabadegyetem előadásaival nyitották meg. Az első napon szó esett többek között Magyarország történelméről és szerepéről Európában, a fenntartható települési és családi stratégiákról, pénzügyről és még más témákról.

A MOGY számos programmal hívogatja a látogatókat. A négynapos rendezvénysorozat részeként a vendégközösségek előadásain kívül lehetőség van kipróbálni magukat a baranta világában, megpihenni a Gyógyító falu sátrában, íjászkodni, kézműveskedni, különböző portékákat vásárolni. Programjaikat ITT tekinthetik meg.

Kárpátalja sátrában a PCS várja a látogatókat kézműves tevékenységekkel és népi játékokkal, a Rákóczi-főiskola pedig kiadványaival színesíti a kiállítást. Augusztus 18. és 20. között pedig nonstop filmvetítéssel várják az érdeklődőket a látogatóközpont mozitermében. Itt olyan kárpátaljai filmeket tekinthetnek meg többek között, mint A tölgyfa, amely a főiskola életére koncentrál, Disznóvágás Nagyberegen, amely a nagyberegi szokásokat mutatja be, továbbá a Sátán fattya c. filmet is.

A PCS programplakátját ITT tekinthetik meg.

Orbán Viktória

