Ukrán embercsempészt fogott el a rendőrség Veszprém vármegyében
Öt migránst szállított német rendszámú autójában egy 38 éves ukrán állampolgárságú embercsempész, akit kedden fogtak el a rendőrök a 8-as főúton, Somlóvásárhelyen – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.
Azt írták: a devecseri rendőrök Vas vármegyei kollégáikkal a Csongrád–Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelzése alapján ellenőrizték a személygépkocsit, amelynek utasai magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgároknak vallották. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat.
A rendőrök elfogták és előállították a sofőrt, majd őrizetbe vétele mellett kihallgatták. Embercsempészés gyanúja miatt indult ellene eljárás, letartóztatásának kezdeményezése mellett.
Az illegális bevándorlókkal szemben a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően intézkednek – áll a közleményben.
Forrás: MTI
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