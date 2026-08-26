Ukrán embercsempészt fogott el a rendőrség Veszprém vármegyében

Öt migránst szállított német rendszámú autójában egy 38 éves ukrán állampolgárságú embercsempész, akit kedden fogtak el a rendőrök a 8-as főúton, Somlóvásárhelyen – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.

Azt írták: a devecseri rendőrök Vas vármegyei kollégáikkal a Csongrád–Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelzése alapján ellenőrizték a személygépkocsit, amelynek utasai magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgároknak vallották. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat.

A rendőrök elfogták és előállították a sofőrt, majd őrizetbe vétele mellett kihallgatták. Embercsempészés gyanúja miatt indult ellene eljárás, letartóztatásának kezdeményezése mellett.

Az illegális bevándorlókkal szemben a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően intézkednek – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

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