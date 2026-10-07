Messi góllal és két gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottól

Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén, melyen a nyolcszoros aranylabdás sztár gólt és két gólpasszt szerzett, majd a lefújás után a pálya közepén érzelmes beszéddel zárta le válogatottbeli pályafutását.

A River Plate stadionjában telt ház, csaknem nyolcvanötezer szurkoló előtt megrendezett összecsapás első félideje gól nélküli döntetlennel fejeződött be, szünet után azonban beindult a háromszoros vb- és tizenötszörös Copa América-győztes.

Lionel Messi előbb Nicolas Otamendinek a 48., majd Nico Paznak a 61. percben adott gólpasszt, válogatottbeli szereplését pedig stílszerűen góllal zárta le, amikor a 71. percben értékesítette a csapatának megítélt tizenegyest.

A lefújást követően a 39 éves legendás támadó a kezdőkörben kapta meg a mikrofont és beszélt közel tíz percen át a szurkolókhoz, akik könnyek között hallgatták meg minden idők egyik legjobb labdarúgóját.

„Nagyon sok érzelem van most bennem. Elsőként édesapám jutott eszembe, és az, hogy hálás vagyok, mert óriási megtiszteltetés volt ezt a mezt hordani több mint 20 éven keresztül” – mondta Messi, akinek édesapja augusztusban hunyt el. – „Mindig küzdöttem a válogatottért, soha nem adtam fel. Esküszöm nektek, ha tehetném, örökre játszanék ebben a csapatban, mert a legcsodálatosabb dolog Argentína mezében futballozni.”

A 39 éves sztár hazájában minden idők legeredményesebb játékosa, a válogatottban 208 mérkőzéssel csúcstartó, miként a 126 találattal is. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.

Válogatottbeli pályafutása 2005. augusztus 17-én Budapesten kezdődött, csereként lépett pályára, de könyöklésért egy perccel később piros lapot kapott.

Fotó: MTI/EPA/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

MTI

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