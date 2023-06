Hetedik alkalommal adták át a Petőfi Zenei Díjakat

Elindította a fesztiválszezont a 7. Petőfi Zenei Díjátadó. Idén kilenc kategóriában ismerték el a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő előadóművészeit és alkotásait, többet a Petőfi-bicentenárium jegyében. Az élő showműsorban extra produkcióval lépett fel az A38 Hajó színpadán Horányi Juli és Takács Nikolas, Oláh Ibolya, a Mini együttes, Pápai Joci, valamint a Zaporozsec.

Hivatalosan is megnyitotta a nyári fesztiválszezont a 7. Petőfi Zenei Díj gálaműsora. A nagyszabású eseményen kilenc kategóriában adták át a rangos szakmai elismeréseket a hazai könnyűzenei élet meghatározó alkotóinak. Az estét a műfaji sokszínűség jellemezte: a díjátadó kitüntetettjei és a show zenei fellépői esetében is. A Petőfi 200 emlékév alkalmából extra produkcióval is készült a közmédia, Takács Nikolas Horányi Julival adta elő A Dal 2023-ban debütált Hazámban című duettet. A műsorban megemlékeztek az áprilisban elhunyt Máté Péter-díjas zenészről, Török Ádámról, a Mini együttes alapító-frontemberéről. Oláh Ibolyától A Dal 2022 nyereménylemezének címadó dalát, a Gyere közelebbet akusztikus változatban hallhatta a közönség és a Duna dalversenyének kétszeres győztese, Pápai Joci, valamint a korábbi versenyzője, a Zaporozsec is színpadra állt.

Az „Év női előadója” elismerést Tóth Gabi nyerte el. Az énekesnő a februári Petőfi Zenei Díj – Az Életmű gálán az Omega híres slágerét, a Gyöngyhajú lányt adta elő, a Kossuth-díjas dalszövegíró, Adamis Anna életműdíja előtt tisztelegve. A fellépés különlegességeként a zenekar néhai frontemberével, Kóbor Jánossal virtuális duettben állhatott színpadra.

Az „Év férfi előadója” elismerést Csík János vehette át.A Kossuth- és Prima Primissima díjas zenész, a Csík zenekar alapító tagja, prímása, énekese öt évvel ezelőtt kezdte meg együttműködését a kecskeméti Mezzo zenekarral. A népzenei- és jazz motívumokat ötvöző formáció, a Csík János és a Mezzo koncertjeivel itthon és a határon túl egyaránt sikeresen népszerűsítik a sajátos zenei fúziót.

Az „Év zenekara” elismerést az Ismerős Arcok kapta. A Máté Péter-díjas és Teleki Pál-érdeméremmel kitüntetettegyüttes jellegzetes, magával ragadó hangzást és egyedi gondolatokat kínál a közönségnek. Dalaikban megjelenik nemzetünk sorsa, a hazaszeretet, a családi egység, kulturális értékeink megóvásának fontossága. Az idei Nemzeti Összetartozás Napján a Duna a tematikus műsorfolyamát 2022-es lemezbemutató koncertjükkel zárta.

Az „Év koncertje 2023” címmel a Petőfi 200 – Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra közös koncertjét ismerték el.Korábban még soha nem hallott formában, áthangszerelve hangoztak el az ismert Petőfi-művek Roby Lakatos, Pál István Szalonna és Bandája, Oláh Ibolya és az Antares zenekar vendégszereplésével. A produkcióvalünnepelte a Duna a Petőfi-bicentenáriumot.

Az „Év zenei eseménye 2023” kategóriában a Szabadság, szerelem – Petőfi 200címűzenés, irodalmi előadást díjazták.A darabban prózai szövegek és könnyűzenei versfeldolgozások hangoznak el DÁNIELFY, Ember Márk, Paulina, a Romengo, a 4S Street, az Aurevoir., Trap kapitány és a THA SHUDRAS, a The Biebers és az Irie Maffia énekesnője, Sena tolmácsolásában. A Petőfi Sándor életét megelevenítő, főként középiskolásoknak szóló produkciót a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezte, szövegkönyvét – Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával – Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta.

Szarka TamásÁllnak az órákcímű dala két kategóriában is nyertes lett. Az „Év televíziós felvétele 2023” díjat Nagy István rendező és Szepesi Dávid operatőr kapta a Kossuth-díjas előadóművész békét hirdető lírai hangvételű szerzeményéhez készített videóklipért. A Wolf Katival közös duettet az „Év zenei felvétele 2023” kategóriában is díjazták. A közmédia által készített klip országos tévépremierként debütált februárban a Dunán.

Az „Év hangszeres előadója 2023” elismerést hazánk egyik legnépszerűbb jazz-zongoraművésze, Sárik Péter vehette át. A Sárik Péter Trió alapítója önálló szerzeményei mellett rendszeresen adja elő Bartók és Beethoven saját maga által jazzre áthangszerelt műveit. Az eMeRTon- és Artisjus-díjas zeneszerző a Bartók Rádió kezdeményezésében megvalósult Magyar Jazz Hete műsorfolyamban, az M5 JazzÜnnep című kulturális showműsorának egyik házigazdája volt.

Már április vége óta nem titok: a Titán Éjféli járat című slágere lett az „Év dala 2023” kategória díjazottja.A Dal 2023 nyertes produkcióját egy tragikus szerelmi történet ihlette. Az idén 20 éves erdélyi együttes a nemzeti dalválasztó győzteseként „Az Év Dala 2023”, valamint a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismerés mellett tízmillió forintos pénzjutalmat is nyert zenei produkciója fejlesztésére.

A Petőfi Zenei Díjátadó gálát élőben közvetítette a Duna mellett a Petőfi TV és a Petőfi Rádió is, a showműsor emlékezetes pillanatai a petofilive.hu oldalon nézhetők újra.

Forrás: MTVA

Fotókredit: MTI/Hegedüs Róbert