Kárpátaljai munkalátogatásra érkezett Viktor Mikita

Megyénkbe látogatott Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője. Munkalátogatásáról a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij számolt be a Facebook-oldalán.

Mint fogalmaz, közösen tekintettek meg egy csúcstechnológiával épülő gyárat, melyhez hasonlót alig találni Európában.

A Biopharma Plasma vállalat gyógyszerészeti termékek és immunbiológiai gyógyszerek – különösen albumint, immunglobulint és véralvadási faktorokat tartalmazó készítmények – gyártására specializálódott.

A hamarosan elinduló termelés első fázisában félkész termékeket állítanak majd elő, melyekből a vállalat bila cerkvai üzemében készülnek gyógyszerek. Az építkezés második üteme során pedig olyan gyártósort hoznak létre, mellyel a gyógyszerek teljes gyártási ciklusát elvégezhetik majd az itt dolgozók.

„A vállalatnak tudósokra és biológus szakemberekre van szüksége, ezért már most együttműködést alakított ki az Ungvári Egyetemmel. A nyári szünetben egy oktatólaboratórium felszerelését tervezik speciális berendezésekkel”

– írta Miroszlav Bileckij.

Hozzátette, hogy az egyetem a piac igényeinek megfelelően változtatni fog a tanterveken, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a termelés modern ágazataiban, és ezen a területen építhessenek karriert.

„Régiónk számára az ilyen vállalkozások elindítása egyedülálló lehetőség nemcsak a gazdasági potenciál fejlesztése, hanem új lehetőségek és kilátások megnyitása érdekében is a fiatalok számára”

– fogalmazott a megyevezető.

Kárpátalja.ma

