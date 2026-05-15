Kárpátaljai munkalátogatásra érkezett Viktor Mikita
Megyénkbe látogatott Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője. Munkalátogatásáról a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij számolt be a Facebook-oldalán.
Mint fogalmaz, közösen tekintettek meg egy csúcstechnológiával épülő gyárat, melyhez hasonlót alig találni Európában.
A Biopharma Plasma vállalat gyógyszerészeti termékek és immunbiológiai gyógyszerek – különösen albumint, immunglobulint és véralvadási faktorokat tartalmazó készítmények – gyártására specializálódott.
A hamarosan elinduló termelés első fázisában félkész termékeket állítanak majd elő, melyekből a vállalat bila cerkvai üzemében készülnek gyógyszerek. Az építkezés második üteme során pedig olyan gyártósort hoznak létre, mellyel a gyógyszerek teljes gyártási ciklusát elvégezhetik majd az itt dolgozók.
„A vállalatnak tudósokra és biológus szakemberekre van szüksége, ezért már most együttműködést alakított ki az Ungvári Egyetemmel. A nyári szünetben egy oktatólaboratórium felszerelését tervezik speciális berendezésekkel”
– írta Miroszlav Bileckij.
Hozzátette, hogy az egyetem a piac igényeinek megfelelően változtatni fog a tanterveken, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a termelés modern ágazataiban, és ezen a területen építhessenek karriert.
„Régiónk számára az ilyen vállalkozások elindítása egyedülálló lehetőség nemcsak a gazdasági potenciál fejlesztése, hanem új lehetőségek és kilátások megnyitása érdekében is a fiatalok számára”
– fogalmazott a megyevezető.
Kapcsolódó: