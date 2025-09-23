80 millió eurós beruházással épül gyógyszergyár Kárpátalján

Ukrajnában egyedülálló, vérplazmából gyógyszert előállító üzem építése folyik Ungvár közelében – adta hírül Facebook-oldalán Dmitro Kiszilevszkij, az ukrán parlament gazdasági bizottságának elnökhelyettese.

A Biopharma Plasma vállalat üzeme 80%-ban elkészült, a létrejött ipari telephelyen a villamoshálózat kiépítése is megvalósult. A gyártóberendezések telepítése októberben kezdődik.

A termelés beindítását 2026 első felében tervezik. A kezdeti szakaszban az üzemben előállított plazmakészítményeket tisztítás és gyógyszerek gyártása céljából a vállalat Bila Cerkvában működő részlegébe fogják szállítani. Jövőre ugyanakkor a második termelési fázist is elindítják, melynek eredményeként a vérplazma alapú gyógyszereket előállító ungvári gyár a bila cerkvai termelés dupláját fogja elérni. A tervek szerint évente akár 1,5 millió liter vérplazmát is feldolgoznak majd itt.

A 80 millió eurós befektetés 150 új munkahelyet teremt. A cég a személyzet betanítására Bila Cerkvában toboroz szakembereket. A Biopharma Plasma továbbá együttműködést tervez a helyi egyetemekkel a jövő szakembereinek képzése érdekében.

A gyógyszerexport ágazatában jelentős vállalat üzemének építése 2024 őszén kezdődött.

