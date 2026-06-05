Kárpátaljai színház a várszínház színpadán a nyári bemutatók között

Június 26-án hagyományosan a Körösvölgyi Sokadalommal veszi kezdetét a Gyulai Várszínház 63. nyári évada, amelyben négy bemutatót tartanak – mondta csütörtökön sajtótájékoztatón a teátrum igazgatója.

Elek Tibor kifejtette, mindig is a saját bemutatók adták meg a Gyulai Várszínház rangját. Bódi Attila Ikrek-kettő című művéből „teljes mértékig saját fejlesztésű” előadást hoznak létre Árkosi Árpád rendezésében, a bemutató július 22-én lesz. Egy nappal később a Volt egyszer egy… című családi mesét adják elő ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal.

Augusztus 8-án Németh László Iszony című regényének színpadi változatát a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatával koprodukcióban, Szabó K. István rendezésében hozzák létre. A nyári évad zárásaként, augusztus 18-án az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett, gyulai születésű Krasznahorkai László Sátántangó című regényének táncszínházi adaptációját mutatják be a Kulcsár Noémi Tellaborral.

Emellett saját produkcióként egy kortárs szerző még sosem látott-hallott darabját is „bemutatják” felolvasószínházi produkcióként, idén Lackfi János Méricskélők című művére esett a választás – sorolta az igazgató.

Elek Tibor kiemelte a tematikus fesztiválokat.

Kilencedik alkalommal rendezik meg az Erdélyi Hetet július végén és augusztus első napjaiban. Látható lesz egyebek mellett a négy kategóriában is Uniter-díjra jelölt, végül a legjobb rendezés díját elnyert Radu Afrim rendezte Ház a blokkok között című előadás, amit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata hoz el a fesztiválra.

A szintén marosvásárhelyi Yorick Stúdió az Egy diktátor születése című, Székely Csaba által írt darabbal szerepel a fesztiválon. A többszörös Uniter-díjas Bocsárdi László rendezte, Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba című darabját a Sepsiszentgyörgyi Nemzeti Színház Harag György Társulata mutatja be. Székely János Caligula helytartója című műve is műsorra kerül Pataki András rendezésében, amely Gyulán a legtöbbször bemutatott előadásnak számít.

Augusztus közepén negyedszer indul a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, amelyen három Csehov-darab is szerepel: a Leánykérések, a Cseresznyéskert, amely a Feledi Project előadása lesz, de közreműködik a Sárik Péter Trió és Kulka János is a táncszínházi produkcióban. Látható lesz továbbá Alföldi Róbert címszereplésével az Ivánka bácsi. Emellett például A muzsika hangja, a Cyrano de Bergerac, vagy Kafka Az átváltozás című művének kamaratermi feldolgozása szerepel a kínálatban.

Elek Tibor elmondta, megrendezik a két hagyományos zenei fesztivált is, július 9-én a Vár Blues Fesztivált (a Takáts Tamás Blues Band, Szebényi Dani és zenekara, a Kiss Barna Crew részvételével); 10-én pedig a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivált vajdasági népzenekarok fellépésével.

A teátrum igazgatója arról is szólt, hogy

népszerű zenei darabok is szerepelnek a kínálatban, mint például A Pál utcai fiúk zenés játék, a Szép nyári nap Neoton-musical, a Piaf-marché; de a Békéscsabai Bartók Béla Kórus és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar közreműködésével létrejövő Szekeres Tamás – 25 év az Omegában című produkció is ide sorolható. Lesz egy jazzopera is Az öltöny címmel, „amire még sosem volt példa Gyulán”

– fogalmazott.

Elek Tibor közölte, a kormányváltás és az NKA-botrány miatt leállított pályázati kifizetések nehéz helyzetbe hozták őket, mert több megítélt, de nem folyósított támogatásuk is van; ám bíznak benne, hogy csak késésről lesz szó.

Görgényi Ernő, Gyula polgármestere ezzel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elmondta, a korábbi években kialakult az a gyakorlat, hogy az önkormányzat mint fenntartó tagi kölcsön nyújtásával biztosítja a fedezetet.

Forrás: MTI

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