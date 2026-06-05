Kitört egy vulkán Indonéziában

Több mint két kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba ismét kitört a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten, a környékbeli repülőteret lezárták – jelentették be pénteken a hatóságok.

A katasztrófavédelem a kitörés miatt riasztást léptetett életbe, és felszólította a környékbelieket, kerüljék el a vulkán öt kilométeres körzetét.

Az 1703 méter magas hegytől mintegy 60 kilométerre nyugatra található Maumere repülőterén elővigyázatosságból felfüggesztették a légiforgalmat.

A Balitól mintegy 800 kilométerre lévő Flores szigete a turisták körében is népszerű, legnagyobb vonzereje a Komodo nemzeti park.

Az utóbbi években a Lewotobi Laki-Laki többször is működésbe lépett. 2024 novemberében a kitörések legkevesebb 10 ember halálát okozták, több tucat nemzetközi járatot pedig Bali felé irányítottak át.

Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Illusztráció

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