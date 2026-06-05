Ukrajna az A csoportban, Magyarország a B-ben a jövő évi jégkorong-világbajnokságon
Jégkorong-vb – A magyarok elkerülték a házigazdát
A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait, ez alapján a magyarok Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán válogatottjával találkoznak.
A világranglistás helyezések alapján eredetileg a németekkel került volna azonos nyolcasba Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese, ám a rendező jogán a házigazda helyet cserélt a szlovákokkal.
A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik Mannheimben és Düsseldorfban. Az IIHF egyelőre nem közölte, hogy a magyarok melyik városban lépnek pályára.
A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.
A csoportbeosztás:
A csoport:
Svájc, Finnország, Svédország, Németország, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna
B csoport:
Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia, Kazahsztán, Magyarország
Forrás: MTI