Ukrajna az A csoportban, Magyarország a B-ben a jövő évi jégkorong-világbajnokságon

Jégkorong-vb – A magyarok elkerülték a házigazdát

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait, ez alapján a magyarok Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán válogatottjával találkoznak.

A világranglistás helyezések alapján eredetileg a németekkel került volna azonos nyolcasba Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese, ám a rendező jogán a házigazda helyet cserélt a szlovákokkal.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik Mannheimben és Düsseldorfban. Az IIHF egyelőre nem közölte, hogy a magyarok melyik városban lépnek pályára.

A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.

A csoportbeosztás:

A csoport:

Svájc, Finnország, Svédország, Németország, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna

B csoport:

Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia, Kazahsztán, Magyarország

Forrás: MTI

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