Január végéig várja a középiskolások jelentkezését az MCC

Idén is felvételt hirdet a Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak szóló programja, a tehetséggondozó intézmény ingyenes képzéseire január 30-ig várják magyarországi és külhoni magyar diákok jelentkezését.

Az MCC középiskolás programjára felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusok közül.

A kínált témák palettáján a többi között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Az online képzés mellett havonta két személyes készségfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük nyílik ismert szakértők által tartott előadásokon, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni.

Az idei tanévtől az e-learning kurzusok mellett valamennyi képzési helyszínen elérhetőek a személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, heti rendszerességgel szakmai klubdélutánokat is szerveznek a diákoknak. További újdonság, hogy szeptemberben elindultak az angol és német nyelvi kurzusok is, amelyeknek elsődleges célja a beszédkészség-fejlesztés. Emellett már a Történelem/írás című, tudományos igényű történelmi dolgozat megírását támogató új e-learning kurzus is elérhető a középiskolás programban részvevők számára.

Az idén 25 éves Mathias Corvinus Collegium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek középiskolás programja már több mint tizenöt éve működik sikeresen. Az idei tanévet mintegy 2300 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben.

A program Magyarországon a főváros mellett további 11 településen érhető el, például Győrben, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és Szekszárdon. A 2013 óta Erdélyben is működő képzéseken több mint hatszáz erdélyi magyar tanuló vesz részt, de a Felvidékről, a Vajdaságból és most már Kárpátaljáról is jelentkezhetnek középiskolások a programra.

A résztvevők száma folyamatosan nőtt az elmúlt években, ezt a trendet pedig a jövőben is szeretné folytatni az MCC, amely a következő években mintegy 4 ezer középiskolás részvételével számol a programban. Célja, hogy néhány éven belül 35 Kárpát-medencei településen 10 ezer diák tehetséggondozását valósítsa meg.

Az MCC középiskolás programja iránt érdeklődők személyesen is kaphatnak információkat a képzésekről a január 15-i budapesti pályaorientációs nyílt napon, amelyen szó lesz például arról, hogy milyen pluszt adhat a sikeres érettségi vizsga a későbbi felsőoktatási képzésben. A jelentkezés pontos menetéről és magáról a programról további információ az intézmény honlapján található.

