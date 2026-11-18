Adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy üzemanyagot biztosítson Kárpátalján a kedd délelőtti orosz dróntámadás miatt veszélybe került energiaellátás biztosítására – közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

Azt írták: az orosz drónok országszerte Ukrajna energetikai központjait, elosztóállomásait és vonalait célozzák, veszélyeztetve a térség áramellátását. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel egyeztetve adománygyűjtést hirdet. A befolyt összegből üzemanyagot biztosítanak a kárpátaljai gyülekezeteknél fellelhető aggregátorokba, valamint tartós élelmiszerrel segítik az intézményeket és a rászoruló családokat.

Az adománygyűjtés támogatható online az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-os központi számlaszámára utalva, a közleményben a „humanitárius segítség Kárpátalja” feltüntetésével.

Hozzátették:

a közel öt éve tartó háború mindennapos bizonytalanságot, félelmet és nélkülözést jelent a Kárpátalján élő családok számára is. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan támogatja a térségben élő rászorulókat.

Humanitárius adományokkal, intézményi támogatásokkal, óvóhelyek létrehozásával, valamint a kárpátaljai szeretetkonyhák működésének segítésével igyekszik enyhíteni a háború következményeit.

Kedd délelőtt több drón lépett be Kárpátalja légterébe, egy drón bizonyosan becsapódott Munkácson, a légiriadó legtovább Munkács és Ungvár térségében volt érvényben.

Orbán Anita külügyminiszter korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy közép-európai idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét.

Forrás: MTI

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