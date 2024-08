Közel 800 kárpátaljai magyar fiatal érkezik az Erzsébet-táborokba

Az Erzsébet-táborok küldetése, hogy élményt adjanak és értékrendet közvetítsenek a táborozók felé és megtanítsák őket a természet szeretetére – hangsúlyozta zánkai, szerdai sajtótájékoztatóján a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára.

Fónagy János kiemelte, hogy az állam jelentős támogatást nyújt a táborok fejlesztésére és működésére, a létesítmények népszerűségét jelzi, hogy az idei esztendő végéig 1,4 millióra nő a különböző típusú Erzsébet-táborokban 2012 óta résztvevők összlétszáma. Hangsúlyozta azt is, hogy számos határon túli gyermek érkezik Zánkára, köztük a háború sújtotta Ukrajnából négy héten át közel 800 kárpátaljai magyar fiatal. Mint mondta, sok gyermek többször is visszatér a táborba nyaralni, élményeket szerezni.



Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke elmondta, hogy a Zánkai Erzsébet-táborban mintegy hatvan programban vehetnek részt a táborozók.



Hangsúlyozta: a foglalkozások során több alkalommal előtérbe kerül a természet és a víz fontossága és a környezetvédelem jelentősége.



Kiemelte: minden esztendőben érkeznek határon túlról is gyermekek, a zánkai és a fonyódligeti táborba, 2012 óta összesen több mint 20 ezren.



Kitért arra, az Erdélyben működő Erzsébet-táborba a nyár folyamán hetente ötven erdélyi magyar és száz anyaországi magyar gyermek érkezik.



Fónagy János a zánkai táborban szervezett hősök napján vett részt, melynek során a rendvédelmi hivatást űzők és az egészségügyben dolgozók mutatták be munkájukat a gyermekeknek.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Máthé Zoltán