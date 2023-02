Mi leszek, ha nagy leszek? – Álommunka gyerekszemmel az M2 Gyerekcsatornán

Valóra váltja nézői álmait az M2 Gyerekcsatorna. A Mi leszek, ha nagy leszek? tavaszi kampányban a kicsik megmutathatják, mivel szeretnének foglalkozni felnőttként, és néhányan ki is próbálhatják a kiszemelt szakmát. Rajz és egy rövid fogalmazás kíséretében várják a gyerekektől a jövőbeli terveiket, amelyek közül tíz kiválasztott alkotás képernyőre is kerül. A megfilmesített pályaműveket a Hetedhét kaland adásaiban mutatják be májusban.

Állatorvos, tanár, pilóta és színész – ezt a négy foglalkozást említik a leggyakrabban az óvodások és kisiskolások, amikor elhangzik a kérdés: Mi leszel, ha nagy leszel? Ahány gyermek, annyiféle válaszlehetőség, és arról is rendkívül fantáziadúsak az elképzelések, hogy nézhet ki a valóságban az álommunka.

Az M2 Gyerekcsatorna legújabb kampánya arra biztatja kis nézőit, mutassák meg, milyen szakmában képzelik el magukat felnőttként. Február 27. és március 27. között a [email protected] e-mail-címre várják a rajzokat és a hozzájuk tartozó rövid leírásokat.

A tíz legérdekesebb alkotás készítőjének különleges lehetőséget biztosít a csatorna: a gyerekek egy teljes napot tölthetnek el az általuk kiválasztott munkakörben, izgalmas felfedezéseikről pedig kisfilmek készülnek, amelyeket május 8. és 19. között a Hetedhét kalandban láthatnak a nézők. A pályázat nyertesei az egyedülálló élmények mellett M2-es ajándékcsomagot is kapnak.

