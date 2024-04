Munkácsi magyar szakács nyerte a Magyarország étele 2024 döntőjét

A munkácsi Maduda Dániel és társa, Kónya István nyerték meg a Magyarország étele 2024 szakácsverseny döntőjét. A versenyt hetedik alkalommal hirdette meg az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (ÉTREND) a Debreceni Egyetem együttműködésével. A nyírbátori Kakukk étterem szakácsai az Erdőről mezőre fantázianevet viselő fogással nyűgözték le a szakmai zsűrit április 27-én Szolnokon. A verseny részleteiről Maduda Dánielt kérdeztük.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a szakács szakmával?

– Munkácson születtem és ott is nőttem fel. Általános iskolai tanulmányaimat a Munkácsi Szent István Líceumban végeztem el. A legtöbb fiúhoz hasonlóan engem is a labdarúgás érdekelt fiatalon. Minden vágyam volt, hogy profi focista legyek. Az általános iskolában aztán úgy döntöttem, hogy választok egy másik szakmát magamnak, így döntöttem a szakácsmesterség mellett. A munkácsi líceum utána Veszprémi SZC Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskolában folytattam a tanulmányaimat szakács szakon.

– Hogyan teltek az iskolás évek a szakképzőben, hol tudtad elmélyíteni a szakmai tudásod?

– Sokat köszönhetek Maurer István tanár úrnak, aki a veszprémi évek alatt nagy hatással volt rám, neki köszönhetem a szakma szeretetét és alázatát. Azóta vagyok megszállottja a szakács szakmának, bármi történik is, nem tudok kiábrándulni belőle. A konyha az a hely számomra, ahol megmutathatom a külvilágnak, mi is van bennem és kiélhetem kreativitásomat.

Az iskola elvégzése után egy évet a Balaton mellett dolgoztam. A szüleimtől megtudtam, hogy Munkácson felújítják a Munkácsy Mihály Magyar Házat, ahol éttermet is szeretnének nyitni. Munkácsiként azonnal beadtam a jelentkezésem, majd Nyírbátorba költöztem, ahol a Kakukk étteremben elkezdtük az előkészületeket. Fél év munka után már nagyon vártuk a Monarchia étterem megnyitását, ami épp a háború kitörése előtt egy nappal, 2022. február 23-án volt. Sajnos, a következő napon már ki sem tudtunk nyitni, én pedig visszatértem Nyírbátorba.

– Honnan jött az ötlet, hogy te is nevezz a Magyarország étele versenyre?

– 2023-ban az étterem vezetősége kért fel, hogy a kollégámmal együtt mi is nevezzünk a szakácsversenyre. Ez meg is történt, a verseny végén pedig a 7. helyen végeztünk, amivel ezüst minősítést szereztünk. Úgy éreztem, hogy többet is ki tudok hozni magamból, így Kónya István kollégámmal idén is nekivágtunk, hogy elkészítsük Magyarország ételét.

– Milyen kritériumoknak kell megfelelni a nevezett fogásnak?

– A versenykiírás alapján olyan 4 elemből álló innovatív, de populáris új étel megalkotása volt a cél, mely elkészíthető bármely átlagos felszereltségű konyhán, tehát minden kolléga számára elérhető, valamint értékesítési szempontból is megfelel a magyar igényeknek. Az étel megalkotása során fontos szempont, hogy a tradícióra, a regionális hazai alapanyagok megjelenésére hangsúly kerüljön, egyben a magyar étkezési szokásoknak is feleljen meg.

– Hogyan zajlott válogató és a verseny döntője?

– Megadott határidőre el kellett küldeni a szervezőknek a pályázati anyagot, ami tartalmazta az étel receptúráját és fotóját. Ezek alapján a legjobb 20 fogás került az elődöntőbe, ahol már személyes részvétellel kellett elkészíteni az ételt a zsűri számára. Az elődöntőből 12 csapat került a döntőbe, ahol három óra alatt kellett 20 adagot elkészíteni a nevezett ételből.

– A döntőben a ti ételetek nyerte el a Magyarország étele 2024 címet. Miben különleges ez a fogás, miben látod a titkát?

– A mi ételünk az Erdőről mezőre nevet viseli, ami nem más, mint szabolcsi szilvaglazúros szarvasgerinc, ropogós tésztába töltött tejfölös laskagombaraguval, fenyőrügyes zellerkrémmel és céklával. Úgy gondolom, hogy a kiváló minőségű helyi alapanyagok, és a saját magunk által gyűjtött, szabolcsi erdők nyújtotta kincsek adták a fogásunk lelkét.

Szeretném megköszönni magyarországi és kárpátaljai barátaimnak és ismerősömnek a szurkolást és támogatást. Nagy öröm számomra, hogy kárpátaljai magyarként ilyen nagy eredményt tudtam elérni.

Fotó: Magyarország étele/Facebook

Fotó: Magyarország étele/Facebook

– Szívből gratulálunk ehhez a fantasztikus eredményhez és további sikereket kívánunk!

Nyitókép forrása: Magyarország étele/Facebook

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma