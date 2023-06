Postabélyegen a TV Maci, a közmédia legismertebb figurája

A TV Macival bővült a Magyar Posta és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap közös Mesehősök bélyegkollekciója. A többéves együttműködésnek köszönhetően nemzedékek kedvenc mesealakjai, a Süsü, a sárkány, a Frakk, a macskák réme, a Kukori és Kotkoda, a Mazsola és Tádé után az Esti mese ikonja köszön vissza alkalmi bélyegblokkon.

Bálint Ágnes, a televíziós mese műfaját megteremtő, József Attila-díjas író, szerkesztő-dramaturg ötlete nyomán született meg 60 éve sokak kedvenc fogmosó, gargarizáló, pancsoló, mesenéző barnamedvéje, a TV Maci. Az Esti mese felvezető és lezáró bábjáték főszereplőjének jelenleg is látható formáját 1982-ben Foky Ottó bábtervező alkotta meg. A mesefigura népszerűségének határa valóban a csillagos ég, hiszen Farkas Bertalannal megjárta a világűrt, és június 8-tól bélyeg formájában utazhatja be a világot.

„A TV Maci meghatározó alakja a hazai televíziózásnak. A szerethető medve figurája generációkat köt össze, sokak gyermekkorának feledhetetlen szereplője” – emelte ki azMTVA vezérigazgatója. Papp Dániel hangsúlyozta, ahogyan a korábbi bélyegblokkokon megjelenő szereplők, úgy a TV Maci is több, mint bábfilmszereplő: ő része a televíziós kultúránknak, és ezt az örökséget hivatott továbbvinni a közmédia. „A Mesehősök bélyegkollekcióval a magyar bábfilmkészítés hagyományai előtt is tisztelgünk” – tette hozzá.

„Küldetésünk, hogy a magyar társadalom számára fontos értékeknek, múltunk emlékeinek, eseményeinek bélyegen is emléket állítsunk, e képpen széles társadalmi körben is közvetítsük azokat. A TV Maci évtizedeken át a magyar családok mindennapjainak része volt, óriási népszerűségnek örvendett, fényképe ott díszelgett a kor játékain és a képeslapokon is. Nagyszüleink, szüleink gyermekkorát idézi fel. Ma pedig alkalmi bélyeget bocsátottunk ki róla, és bízom benne, hogy sokan vásárolják majd meg gyermekeiknek, vagy csak úgy maguknak, emlékbe” – fejtette ki Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnöke.

A bélyegblokk Weisenburger István grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült 50 ezer példányban. Az alkalmi bélyegblokk három címletén, a blokk keretén, valamint az alkalmi borítékon TV Maci és Paprika Jancsi figurája egy-egy jellegzetes életképpel szerepel. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékon található bélyegző lenyomatának fő eleme a TV Maci stilizált portréja. A bélyeg további különlegessége a sorozat eddig megjelent darabjaira, valamint a bemutatott mesékre és alkotóikra vonatkozó érdekességeket felsorakoztató gyűjtőoldalra vezető QR-kód.

Forrás: MTVA

Fotó: MTI/Balogh Zoltán