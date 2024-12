Szórakoztató műsorok az év utolsó napjain a közmédia csatornáin

Az óév búcsúztatásához kínál változatos műsorokat a közmédia. Csatornáin mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet a klasszikus koncertektől kezdve, a fergeteges operetteken át a jazzig, más zenés és szórakoztató műsorokig.

Duna

December 28-án 19:35-től a 80-90-es évek dalaival szórakoztatja nézőit a Csináljuk a fesztivált!, december 29-én 13:50-től pedig egy operettfilmmel, az 1971-es Csárdáskirálynővel, Kálmán Imre világhírű művének filmváltozatával hangolódhatnak az év végi mulatságra. Nem maradhatnak el a Duna saját gyártású szórakoztató műsorai sem az év utolsó vasárnapján, a 18:45-kor kezdődő Hogy volt?! adásában Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas és Karinthy-gyűrűs színművész várja a nézőket, majd 19:45-től a Magyarország, szeretlek! hív játékos vetélkedésre. Az év utolsó napján 12:55-től egy klasszikus közönségkedvenc film, az Indul a bakterház alapozza meg a nap hátralévő részét, 16 órakor Vitézy László alkotását, A színésznőt tűzi műsorára a csatorna. Este a zenéé lesz a főszerep, december 31-én 18:50-től az idei Dankó Gála felvételével merülhetnek el a világzene, a magyarnóta, a népzene és az operett világában, majd 20:30-tól a Hungária koncertjét adja a Duna. Az óév búcsúztatása nem lenne tökéletes Csináljuk a fesztivált! nélkül, 21:50-től egy fergeteges szilveszteri esti gálaadásban a legnagyobb magyar slágerekkel szórakozhatnak a Duna nézői.

M5 kulturális csatorna

Zenés programok sorával várja nézőit az M5. December 27-én 19 órától a 2024-es Bartók Rádió Zenei Díjátadó felvételét láthatják, majd december 28-án 20 órakor a Mágnás Miska történetében merülhetnek el. Szirmai Albert és Gábor Andor pompás, örökzöldjeit felvonultató szatirikus és mulatságos mű, a magyar operett-irodalom egyik legsikeresebbje. A könnyedebb dallamok után jazz várja a nézőket, 22:55-től a Sárik Péter Trió Bartók Béla műveit alapul vevő koncertje lesz látható. December 29-én 11:50-től a Klasszikusok a Zeneakadémiáról című műsorban a Jazzation, Magyarország első számú jazz acappella együttesének 2023-as előadásával folytatódik az év végi zenei utazás a csatornán, amely során a Jazzation big band kísérettel, a Budapest Orchestra Projecttel kiegészülve szólaltatta meg a huszadik század legmeghatározóbb előadóitól ismert, legendás kompozíciókat.

15:30-tól a Liszt harmóniák Londonban – A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Nagy-Britanniában című különleges komolyzenei előadás várja a nézőket, majd 20 órakor az év végi darabok egyik elmaradhatatlan elemét, a téli ünnepek koronáját, ifj. Johann Strauss főművét, A denevér című nagyoperettet tűzi műsorára a csatorna. Egy klasszikus történet csaknem nyolcvanéves feldolgozását is láthatják, december 30-án 21:45-től a Korda Zoltán által 1942-ben rendezett A dzsungel könyve című angol játékfilm nyújt kellemes kikapcsolódást. A zenerajongókat is igazi csemege várja még az év utolsó előtti napjának zárásaként, a The Great Hungarian Songbook 3 című műsorszám: Káel Norbert zenei vezető az 1950-es évektől az 1990-es évekig régi magyar slágereket dolgozott át új megközelítésben, amelyeket a Behumi Dóri-Pál Dénes énekes páros szólaltat meg a vonósokkal és fúvósokkal kiegészülő Jazzical Trio segítségével.

December 31-én 20 órakor kezdetét veszi egy fergeteges óévbúcsúztató: a Húzzad csak, kivilágos virradatig! – BÚÉK 2025 nézőit két órán át a Budapesti Operettszínház gálája várja. Az este során az operett sztárjainak előadásában ismert dallamok csendülnek fel humoros jelenetekben, amelyekkel az alkotók revühangulatot varázsolnak az operettet kedvelők otthonába. A zenés kínálat az este és az új év első óráiban is folytatódik, 22:05-től a King Creole című 1958-ös, fekete-fehér amerikai zenést filmet láthatják, majd éjfél után öt perccel kezdetét veszi a Szilveszteri Operett Orfeum 2025, amely során cigányzene és neves előadók biztosítják az új évben is a jó hangulatot.

Duna World

A csatorna zenés szórakoztató műsorait már december 27-én érdemes keresni. 19:10-től a Muzsikás Együttes év végi koncertjén a karácsony meghittségét és az év végi ünnepkör vidám, felszabadult, világi hangulatát is megidézik. December 31-én Szenes Iván slágereivel tölthetik az óév utolsó és az újév első óráit, a 23:05-től kezdődő Szenes Iván Szilveszter 2024 című koncertfilm az éjféli Himnusz után folytatódik. A csatorna ünnepi kínálatában január 1-jén 18:35-től megismétli az előző napon a Dunán sugározott 2024-es Dankó Gálát.

M2 Petőfi TV

Zenés esték várják az M2 Petőfi TV nézőit is az év végén, december 30-án 20 órától a Magna Cum Laude 25 éves jubileumi koncertjét, majd 23:50-től a Szakcsi Lakatos Béla Trió 2022-es Akusztik fellépését láthatják. December 31-én a rockabilly hazai helytartója, a Mystery Gang ugyancsak akusztikus előadását tűzi műsorára a csatorna 20 órától, ezt követően pedig Nagy Feró és a Beatrice zenekar MVM Dome-ban 2023-ban megrendezett 45. születésnapi koncertje kezdődik. Éjfél után egy másik legendás zenekar, a Bikini nagyszabású akusztikus előadása szórakoztatja a nézőket.

Az új esztendő is zenei különlegességet tartogat, január 1-jén 20 órától a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című koncertszínházi produkciót tűzi műsorára a csatorna. A sodró lendületű, modern előadás a középiskolások nyelvén, látványosan mutatja be Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmét, a költő forradalmi lelkületét, verseinek szenvedélyét, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő jelentőségét a költő életében. A Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében készült színházi előadást 2023. március 15-én láthatta először a közönség, a Hagyományok Házában. A produkció 2024-ben elnyerte a Petőfi Zenei Díj – Év zenei eseménye díjat. Ezt követően 21 órától láthatják a Petőfi 200 – Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák valamint a Modern Art Orchestra közös koncertjét.

Forrás: hirado.hu