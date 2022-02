Több magyar szervezet is segítséget nyújt az ukrajnai menekülteknek

A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Budapest Bike Maffia, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) is segítséget nyújt az orosz-ukrán háború miatt Ukrajnából érkező menekülteknek.

Az MCC szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az intézmény tanulói közül 97-en tanulnak a beregszászi Fiatal Tehetség Programban (FIT). Több diák, oktató és a családjuk Magyarországon biztonságban van, de sokan Ukrajnában maradtak – írták, kiemelve: az intézmény Magyarországon ellátást nyújt a munkatársaknak, diákoknak és valamennyiük családjának, az Ukrajnában tartózkodóknak pedig segélycsomagot állít össze. Mindenben próbálják segíteni a kárpátaljai MCC-s diákokat, mindenkivel felveszik és tartják a kapcsolatot – tették hozzá. Tudatták azt is, hogy az intézmény elindítja kárpátaljai segítségnyújtó programját: lakhatásuk biztosítása, mindennapi életük megszervezése mellett, mentális segítséget is nyújtanak a diákoknak. Az MCC továbbá várja őket magyarországi központjaiban a FIT-es foglalkozásokon, az intézmény tanulói és munkatársai pedig önkéntes programot indítottak: már a héten elkezdődött az adománygyűjtés, és közös imádságot is szerveznek – írták.

A Budapest Bike Maffia arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az Age of Hope-pal összefogva közös adománygyűjtést szerveztek, amelynek eredményeként nyolc kisbusz, egy teherautó és nyolc személyautó indult el adományokkal megpakolva az ukrán-magyar határhoz. A szervezet a pénteki felhívásban azt írta, hogy a tervek szerint a határnál naponta több száz adag ételt készítenek, és teát főznek, ezért leginkább szendvicsekre, vitaminokra, gyümölcslevekre, tisztálkodószerekre, takarókra és izolációs fóliákra van szükség. A felhíváshoz több ezer ember csatlakozott, egyszerre 150-200 ember dolgozott az átvevőponton, és hírességek is segítettek – áll a közleményben.

A Magosz a közleményében azt írta, hogy adománygyűjtést indított a Magyarok Kenyere Alapítvánnyal közösen a menekültek segítésére. A pénzadományokat a 10405004-00012345-00000003-os számlaszámra, háborús menekültek megjelöléssel lehet küldeni, az összegyűlt pénzt az ukrajnai menekültek ellátására juttatják el. A szövetség gazdaköri tagjai emellett saját termékeikkel személyesen is segítenek a magyar-ukrán határon, Vásárosnaményban és Beregsurányban, vasárnap pedig a határra érkezik Jakab István, a Magosz elnöke is – ismertették.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) közleménye szerint egy magánegészségügyi szolgáltatócsoport TritonLife Ukrajna Segélyalapot hozott létre, amelynek összege 40 millió forint, az alap felhasználását pedig a NOE végzi. A program az egyesület minden Magyarországon fő-, részmunkaidőben, vagy bármilyen közreműködői jogviszonyban az egészségügyben dolgozó kollégája rokonainak elérhető, akik igazoltan a jelenlegi Ukrajna területéről származnak, onnan települtek át, magyar állampolgársággal rendelkeznek, és a kint maradt hozzátartozóik, családtagjaik a jelenlegi helyzetben lakóhelyük elhagyására kényszerülnek, valamint Magyarországon keresnek menedéket úgy, hogy itt állandó, vagy ideiglenes lakhatással nem rendelkeznek. A program magában foglal ­– bizonyos szűk keretek között – szálláskeresést és biztosítást, valamint a felnőttek keresetének kiesését részben pótló egyszeri, vagy rendszeres anyagi segítséget. A befogadó családok szervezése a NOE feladata – ismertették, hozzátéve: az egyedileg megítélt támogatás időbeli korlátja három hónap, ami egyedi döntés alapján két alkalommal ugyanennyivel meghosszabbítható. Kiemelték: a pályázatokat 24-48 órán belül elbírálják, hogy a rászorulók minél hamarabb segítséghez jussanak, a kiskorú gyermekes családok pedig előnyt élveznek az elbíráláskor. A rászorulók pályázatait a [email protected] e-mail címre várják – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI