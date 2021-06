Vádat emeltek egy ukrán férfi ellen Magyarországon

Közveszélyokozás bűntette, rongálás és garázdaság vétsége miatt vádat emelt az ügyészség egy letartóztatásban lévő ukrán állampolgárságú férfi ellen, aki tavaly december 17-én több autót is felgyújtott Sárváron – közölte a Vas Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Simon József megyei főügyész ismertette: a férfi először egy autószerelő-műhely előtt álló gépkocsit gyújtott fel ittasan, három órával később egy másik utcában parkoló autót gyújtott meg, amelyről a lángok átterjedtek a mellette parkoló járműre is.



A vádirat szerint a három megrongált autóban összesen 1,142 millió forintnyi kár keletkezett. Az ügyészség rámutatott arra is, hogy a vádlott cselekménye miatt veszélybe kerültek más vagyontárgyak, például a parkolóban lévő tizenegy személygépkocsi is.



A Szombathelyi Járási Ügyészség a vádlottra börtönbüntetés kiszabását indítványozta.



Forrás: MTI