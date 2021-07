Csekély előrelépést sikerült elérni a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat helyreállításáért

A Szerbia és Koszovó kapcsolatának helyreállítását célzó párbeszéd hétfői fordulója “nehéz volt”, kevés előrelépést sikerült elérni, a felek nagyon eltérő megközelítést vázoltak a két ország közötti kapcsolatok javítására – közölte Miroslav Lajcák, a szerb-koszovói párbeszédért felelős uniós különmegbízott Brüsszelben.

A hétfői megbeszélésen Miroslav Lajcák, továbbá Aleksandar Vucic szerb elnök, valamint Albin Kurti koszovói miniszterelnök mellett Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai féképviselője vett részt. “Az egyetlen eredmény, amiről beszámolhatok, hogy a párbeszéd folytatódik” – közölte Miroslav Lajcák a megbeszélést követően tarott sajtótájékoztatóján.

A felek megállapodtak abban, hogy főtárgyalóik havonta tartanak megbeszéléseket Brüsszelben az Európai Unió támogatásával az aktuális kérdések megoldása, és adott esetben a magas szintű találkozók előkészítése céljából. Ezen kívül Vucic és Kurti megállapodtak abban, hogy szeptemberben újra találkoznak Brüsszelben – tájékoztatott a különmegbízott.

Az Európai Unió hangsúlyozza, hogy Szerbia és Koszovó európai jövője a két ország kapcsolatainak normalizálódásától függ. Ezért az unió mindkét féltől azt várja, hogy működjenek együtt a múlt örökségének leküzdésében, és oldják meg az összes nyitott problémát országaik jobb jövője érdekében – tette hozzá Miroslav Lajcák.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád továbbra is saját tartományának tartja a többségében albánok lakta déli területet. A két fél között 2013-ban kezdődtek meg a kapcsolat normalizálását célzó tárgyalások, de 2018-ban meg is szakadtak, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be a Szerbiából és a Bosznia-Hercegovinából érkező árukra. Az intézkedést később visszavonták. A kapcsolat rendezése mindkét fél számára azért is fontos, mert csak így tudják folytatni a megkezdett uniós integrációt.

Forrás: MTI