Észtország lezárja az orosz határátkelőit

Észtország december 1-jétől lezárja az összes Oroszországgal közös határátkelőhelyét – jelentette be Margus Tsahkna észt külügyminiszter. A döntést azután hozták meg, hogy egy észt védelmi ipari vállalat ellen szabotázsakciót kíséreltek meg, és a hatóságok bizonyítékokat szereztek az orosz katonai hírszerzés (GRU) érintettségére.

A tárcavezető közlése szerint a GRU adott utasítást a védelmi ipari vállalat elleni támadás végrehajtására. Tsahkna hangsúlyozta:

Oroszországnak tudomásul kell vennie, hogy az Észtország elleni ellenséges lépéseknek következményei lesznek.

Hozzátette, hogy az ország megfélemlítésére, destabilizálására vagy biztonságának aláásására irányuló kísérletek nem maradnak válasz nélkül.

A határátkelők lezárásának célja az észt külügyminiszter szerint az, hogy korlátozzák Oroszország lehetőségeit az Észtország területén végrehajtható ellenséges műveletekre, valamint, hogy hatékonyabban lépjenek fel a gazdasági szankciók kijátszása ellen.

Tsahkna a döntésről finn, lett és litván kollégáit is tájékoztatta.

Kápátalja.ma

Forrás: shelter.in.ua

Nyitókép: flickr.com

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