Az EU újabb szankciókkal sújtotta az orosz hadiipari komplexumot

Az uniós tagállamokat tömörítő Tanács pénteken újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexummal szemben: egy magánszemélyt és öt, dróngyártásban érintett vállalatot vett fel a szankciós listára a Kijev elleni közelmúltbeli gyilkos orosz támadások nyomán.

A brüsszeli közlemény szerint a döntést Oroszország Ukrajna elleni folytatódó és fokozódó katonai agressziója, valamint a Kijev ellen július 1-jén és 5-én éjszaka végrehajtott, halálos áldozatokat követelő rakéta- és dróntámadások indokolták.

Az öt szankcionált vállalat az ABS Electro csoporthoz tartozik, amely drónhadviseléshez szükséges elektronikai és rádióelektronikai alkatrészeket fejleszt és gyárt. Az EU szerint a cégek olyan rendszerek fejlesztésében vesznek részt, amelyek növelik az orosz pilóta nélküli légi járművek

– köztük a Sahid és Geran típusú drónok – elektronikai hadviseléssel szembeni ellenállóképességét. Egyes vállalatok emellett az orosz energiaszektor számára is gyártanak automatizált irányítási rendszereket, márpedig ez az ágazat jelentős bevételi forrást biztosít az orosz államnak.

A szankciós listára felkerült Irina Hariszova, az ABS Electro igazgatótanácsának elnöke is.

A korlátozó intézkedések értelmében a jegyzékbe vett személy és szervezetek uniós vagyona befagyasztásra kerül, számukra vagy javukra tilos pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani, a természetes személy esetében pedig beutazási tilalom is érvénybe lép az Európai Unió területére.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

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