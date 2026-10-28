Harminchat országot várnak Burgaszba, a 71. Eurovíziós Dalfesztiválra

Az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) megerősítette a 2027-es Eurovíziós Dalfesztivál résztvevőinek listáját: a jövő májusban megrendezendő versenyen jelen állás szerint 36 közszolgálati műsorszolgáltató képviselteti magát, eggyel több, mint a 2026-os eseményen.

Az EBU honlapján olvasható szerdai közlemény szerint a részt vevő műsorszolgáltatók közel 600 millió embert képviselnek, és saját dalokkal, valamint előadókkal érkeznek a bulgáriai Burgaszba, ahol 2027. május 11. és 15. között rendezik meg a világ legnagyobb élőzenei eseményének 71. kiadását. A házigazda szerepét a Bolgár Nemzeti Televízió (BNT) tölti be, a verseny helyszíne a Burgasz Aréna lesz.

Az idei mezőny újonca lesz Kanada, miután a CBC/Radio-Canada júliusban az EBU teljes jogú tagjává vált. Észak-Macedónia négy év kihagyás után tér vissza a fesztiválra.

Spanyolország és Szlovénia – amely idén Izrael részvétele miatt bojkottálta a versenyt – egyelőre nem döntött arról, indul-e a jövő évi Eurovízión. Az EBU közleménye szerint mindkét országnak decemberig adtak haladékot a döntésre.

Izrael jövőre is a résztvevők között lesz. Hollandia és Írország, amely idén szintén bojkottálta a versenyt, már megerősítette, hogy 2027-ben sem indul, és az idei versenyt ugyancsak bojkottáló Izland sem szerepel a jövő évi indulók listáján.

Magyarország utoljára 2019-ben vett részt a versenyen, a közmédia azonban szeptember elején azt közölte, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál visszavárja Magyarországot. Mint akkor írták, a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon, és a szervezőktől december 7-ig kaptak haladékot a jelentkezésre.

Forrás: MTI

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