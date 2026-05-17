Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós Dalfesztivált
A bolgár Dara nyerte a 70. Eurovíziós Dalfesztivált Bangaranga című dalával, ezzel első alkalommal lett délkelet-európai győztese a versenynek.
Az izraeli versenyző, Noam Bettan második lett, annak ellenére, hogy az idei dalversenynek otthont adó Bécsben számos tüntetés zajlott a verseny közben Izrael részvétele miatt, és több ország is bojkottálta a fesztivált.
Dara, aki ismert előadóművész Bulgáriában, de nem tartozott a verseny esélyesei közé, 24 versenyző közül lett a legjobb a szombat esti döntőben popdalával, amely a zsűrinél és a nézők között is elsöprő sikert aratott.
A győztest a zsűri és a közönség szavazatait összesítve hirdették ki.
A verseny harmadik helyezettje a román Alexandra Capitanescu lett Choke Me című rockdalával, az ausztrál Delta Goodrem a negyedik helyen végzett, míg az olasz Sal Da Vinci az ötödik helyet szerezte meg a versenyben. A fogadási listákon a legjobbak között szereplő finn popduo, Pete Parkkonen és Linda Lampenius hegedűs végül csak a hatodik lett a versenyben.
Az Ukrajnát képviselő Leléka a kilencedik helyen végzett.
Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén 35 ország versenyzői indultak, közülük 25 előadó léphetett fel a Wiener Stadthalle arénában rendezett megmérettetésen.
Az Eurovíziót harmadik éve árnyékolják be a nemzetközi konfliktusok, Izrael részvétele miatt idén öt, a versenyen régóta részt vevő ország, Izland, Szlovénia, Spanyolország, Írország és Hollandia is bojkottálta a fesztivált.
