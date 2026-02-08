Leléka képviseli Ukrajnát a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon

Az ukrán válogatóműsor megnyerésével a Leléka művésznevet viselő énekesnő nyerte el a jogot, hogy képviselhesse Ukrajnát a 2026-os bécsi Euróvíziós Dalfesztiválon. A versenyre Ridnym című dalával nevezett.

Az énekesnő a maximális 10 pontot kapta a válogató zsűrijétől és a közönségtől is.

Mit lehet tudni Lelékáról?

A Leléka művésznevet viselő Viktorija Leleka hangszereléssel és filmzeneszerzéssel is foglalkozó ukrán énekesnő.

Az előadóművész a Dnyipropetrovszk megyei Sahtarszke város szülöttje. A Kijevi Karpenko-Karij Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem évei alatt egy színtársulatnak is tagja volt.

2016-ban költözött Berlinbe, ahol megalapította a Leléka etno-jazz zenekart. A Drezdai Konzervatóriumban tanult jazzéneket, majd mesterdiplomát szerzett filmzeneszerzés szakon.

Donba₴grl nevet viselő szólóprojektje által, illetve az І будуть люди című ukrán tévésorozat zeneszerzőjeként is ismert.

A Ridnym című dal a lelki változásokról, a megszokottá vált félelemről és a továbblépésről szól. A szerzemény folk jazz és art pop elemeket ötvöz az elektronikus hangzással, valamint vonószenekar és bandura is színesíti.

Mikor rendezik a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált?

A dalfesztivált idén 70. alkalommal rendezik Bécsben, miután tavaly a JJ nevet viselő oszrák-filippínó előadó győzött Wasted Love című dalával.

A döntő 2026. május 16-án lesz, az elődöntőket május 12-én és 14-én rendezik. Az eseménynek Ausztria legnagyobb fedett arénája, a Wiener Stadthalle ad otthont.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: Cуспільне/Анастасія Мантач