Leléka képviseli Ukrajnát a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon
Az ukrán válogatóműsor megnyerésével a Leléka művésznevet viselő énekesnő nyerte el a jogot, hogy képviselhesse Ukrajnát a 2026-os bécsi Euróvíziós Dalfesztiválon. A versenyre Ridnym című dalával nevezett.
Az énekesnő a maximális 10 pontot kapta a válogató zsűrijétől és a közönségtől is.
Mit lehet tudni Lelékáról?
A Leléka művésznevet viselő Viktorija Leleka hangszereléssel és filmzeneszerzéssel is foglalkozó ukrán énekesnő.
Az előadóművész a Dnyipropetrovszk megyei Sahtarszke város szülöttje. A Kijevi Karpenko-Karij Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem évei alatt egy színtársulatnak is tagja volt.
2016-ban költözött Berlinbe, ahol megalapította a Leléka etno-jazz zenekart. A Drezdai Konzervatóriumban tanult jazzéneket, majd mesterdiplomát szerzett filmzeneszerzés szakon.
Donba₴grl nevet viselő szólóprojektje által, illetve az І будуть люди című ukrán tévésorozat zeneszerzőjeként is ismert.
A Ridnym című dal a lelki változásokról, a megszokottá vált félelemről és a továbblépésről szól. A szerzemény folk jazz és art pop elemeket ötvöz az elektronikus hangzással, valamint vonószenekar és bandura is színesíti.
Mikor rendezik a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált?
A dalfesztivált idén 70. alkalommal rendezik Bécsben, miután tavaly a JJ nevet viselő oszrák-filippínó előadó győzött Wasted Love című dalával.
A döntő 2026. május 16-án lesz, az elődöntőket május 12-én és 14-én rendezik. Az eseménynek Ausztria legnagyobb fedett arénája, a Wiener Stadthalle ad otthont.
Forrás: suspilne.media
Nyitókép: Cуспільне/Анастасія Мантач