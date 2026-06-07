Izrael Bejrútban támadta a Hezbollahot

Bejrútban támadta a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet infrastruktúráját az izraeli légierő vasárnap – jelentette az izraeli hadsereg (IDF).

Az izraeli légierő a libanoni tűzszünet április 16-i bejelentése óta először hajtott végre támadást a Hezbollah infrastruktúrája ellen a bejrúti Dahíje negyedben. Egy parancsnoki központra tíz irányított bombát dobtak le.

Az IDF előzetesen tájékoztatta az észak-izraeli települések vezetőit egy „intenzív támadásról”, ugyanakkor egyelőre nem változtattak a polgári védelmi előírásokon. Néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök egy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés során megakadályozott egy hasonló műveletet.

„Netanjahu miniszterelnök és Kac védelmi miniszter utasításának megfelelően az izraeli hadsereg terroristaparancsnokságokat támadott a bejrúti Dahíje negyedben, válaszul a Hezbollah Izrael területére irányuló rakétatüzére”

– áll a két izraeli vezető vasárnap kiadott közös közleményében.

A libanoni média „számos sérültről” számolt be a légicsapásokat követően. A Hezbollah három fő központból irányítja tevékenységét: Dél-Libanonból, a Baalbek környéki térségből és Bejrútból.

Az izraeli hadsereg már korábban is javasolta a támadások kiterjesztését a bejrúti Dahíje negyedre, hogy további nyomást gyakoroljanak a Hezbollahra, és ezt a tervet a biztonságpolitikai kabinet elé is terjesztették.

A washingtoni tűzszüneti megállapodást elutasító Hezbollah vasárnap reggel ismét rakétákat lőtt ki Izraelre; ez volt az első ilyen támadás a megállapodás részleteinek ismertetése óta.

Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter korábban kijelentette, hogy Netanjahuval együtt olyan új „egyenletet” kíván kialakítani, amely szerint Dahíje sorsa megegyezik Izrael északi településeinek sorsával. Ennek értelmében, ha izraeli településeket támadás ér, Izrael válaszul a bejrúti Dahíje negyedet veszi célba.

Netanjahu és Kac már hétfőn utasítást adott a Dahíje elleni csapás előkészítésére a Hezbollah fokozódó rakétatüze miatt, a műveletet azonban végül nem hajtották végre, többek között Donald Trump amerikai elnök kifejezett tiltása miatt. Ezzel egy időben Irán is azzal fenyegetőzött, hogy támadást indít Izrael északi városai ellen, amennyiben az izraeli hadsereg csapást mér a bejrúti Dahíja negyedre.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, illusztráció)

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